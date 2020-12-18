Под Судаком — на горе Перчем — искали туриста

Инцидент на горе Перчем произошёл накануне — турист сбился с тропы.

Спасатели через 20 минут прибыли в предполагаемое место поиска. В течение 40 минут пострадавший был обнаружен на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучем рельефом на вершине горы Перчем. В пешем порядке спасатели вывели пострадавшего из горного массива. В медицинской помощи не нуждался. Как выяснилось позже, турист, совершая пешую прогулку от пгт. Новый Свет по горе Перчем сбился с туристической тропы, и был дезориентирован из за плохих погодных условий. По окончании операции, с пострадавшим проведена профилактическая беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

По словам специалистов, жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации: теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:

Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.

Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.

У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.

Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!

Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.

Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».