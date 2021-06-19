Подача воды в Ялте так и не будет сегодня восстановлена, в отличие от электричества

Централизованная подача воды в Большой Ялте откладывается до ночи. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, – в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня. Вся актуальная информация по данному вопросу будет публиковаться на сайте администрации города Ялты, – отметил Аксёнов.

Сейчас в городе работает восемь точек подвоза питьевой воды, бесплатно питьевую воду раздают и городские предприниматели. Подробнее — ЗДЕСЬ.

А вот электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней, — говорится в сообщении Министерства.

Ялтинцы – отвечают: «не факт», в городе и южнобережных поселках еще немало адресов, где нет света.

Горожан просят сообщать о проблемах с подачей электроэнергии.

Для оперативного устранения неполадок с подачей электроэнергии, просьба сообщать адреса, где нет электричества в комментариях группы Администрации города Ялта https://vk.com/yalta_adm?w=wall-165203155_12086 https://ok.ru/group54141569466558/topic/152974634935230 https://www.facebook.com/adminyalta/posts/2861883557386047 Напоминаем, что для жителей и гостей города работают телефоны ЯРЭС ГУП РК «Крымэнерго» — 32-22-63, 32-00-40 (диспетчер: 32-50-33, 23-39-88, 72-24-56, +7(978)954-42-40,- отметили в ялтинской вдминистрации.