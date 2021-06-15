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Подбираем домкрат для авто для шиномонтажа

Подбираем домкрат для авто для шиномонтажа

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 22:37 15.06.2021

Незаменимым инструментом для каждого шиномонтажа является домкрат для авто. Это устройство подходит для быстрой замены шин, проверки состояния колес и других схожих задач.

Чтобы вы его заказали, разберем, каким должен быть этот инструмент, и что важно учитывать при его подборе.

Какая модель подойдет для шиномонтажа

Универсальным типом домкрата для небольших СТО и шиномонтажных мастерских является подкатной. Это устройство имеет ряд преимуществ перед другими видами инструментов. Среди его плюсов называют:

  • Возможность использовать домкрат даже при работе с автомобилями, имеющими низкий клиренс (включая спорткары).

  • Повышенную маневренность. Такие устройства имеют передние и задние колеса, благодаря которым их удобно перемещать по территории шиномонтажа.

  • Удобную регулировку высоты подъема транспортного средства.

Подбираем домкрат для авто для шиномонтажа

Подкатные домкраты считаются надёжными и долговечными. Они редко выходят из строя даже при интенсивной ежедневной эксплуатации. Средний срок службы подобных приспособлений составляет 7-10 лет.

Какие особенности техники следует учесть при ее заказе

Чтобы не прогадать при покупке домкрата, обращайте внимание на такие его характеристики:

  • Грузоподъемность. Если ваш шиномонтаж специализируется на легковых автомобилях, остановитесь на устройстве, работающем с грузами до 3 тонн. В противном случае следует подбирать образцы на 5 тонн и более.

  • Тип корпуса. Рама этого устройства должна быть выполнена из прочной инструментальной стали. На ней не должно быть вмятин и прочих дефектов. Иначе инструмент может быстро выйти из строя.

  • Фирма-производитель. Желательно приобретать технику известных марок. Она зачастую соответствует международным стандартам качества, является неприхотливой в обслуживании. Отметим, что на подобные домкраты проще найти запчасти.

Подбираем домкрат для авто для шиномонтажа

Непосредственно перед покупкой конкретной модели оборудования стоит выяснить, предоставляется ли на него официальная гарантия, и куда можно будет обратиться для бесплатного ремонта инструмента. Желательно, чтобы соответствующий сервисный центр был расположен возле вашего шиномонтажа. Это позволит в дальнейшем оперативно устранять любые неполадки в работе устройства и не тратить время на пересылку техники (как это бывает с моделями фирм, не имеющими представительств в регионах).

Подбираем домкрат для авто для шиномонтажа

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