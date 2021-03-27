Подъезды в вашем доме убирают ежедневно с моющими средствами? Нет? А платить придётся

Россиян, отмечает Московский Комсомолец , ждет очередное подорожание коммуналки. На этот раз в 1,5 раза в цене в среднем вырастет услуга по содержанию многоквартирного дома. О таком риске сказано в обращении Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ Контроль» в адрес Роспотребнадзора. Общественники убеждены, что утвержденные в 2021 году новые «антиковидные» санитарные правила, предусматривающие ежедневную влажную уборку подъездов с использованием моющих средств, отправят тарифы на взлет. «МК» выяснил, придется ли снова раскошеливаться жильцам.

В правилах и санитарных нормах СанПин, действовавших до 21 января 2021 года, не было установлено четкой периодичности проведения влажных уборок в многоквартирных домах, поэтому управляющие компании исходили из средней периодичности от одного раза в неделю до одного раза в месяц. В тех домах, где проводили влажную уборку до второго этажа раз в день, было гораздо чище, чем там, где ее проводили реже. Но все же ежедневная влажная уборка всего дома относилась в основном к домам повышенного класса.

Новые СанПины, предусматривающие ежедневную влажную уборку подъездов с использованием моющих средств, вступили в силу с 1 марта 2021 года. Общественники попросили Роспотребнадзор исключить положение о ежедневной влажной уборке из правил, так как это приведет к резкому росту стоимости услуги. Взамен предложено прописать обязательные требования по уборке жилых домов во время особого положения (в частности, пандемии).

Сейчас тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов довольно существенно различаются в зависимости от региона и управляющей компании (УК). Средняя плата зависит от этажности, общедомовой площади, площади придомовой территории, рассказывает эксперт информационно-аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн.

В среднем это значение находится в диапазоне 15-20 рублей за 1 кв.м жилой площади. Если взять квартиру в 60 кв.м, то ежемесячная оплата составит от 900 до 1,2 тыс. рублей, – отмечает он. – Согласно грубым прикидкам, рост тарифов из-за нового требования может составить 40-50%: уборка подорожает до 22,5-30 рублей за 1 кв.м жилой площади.

Специалист в области жилищно-коммунального хозяйства, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева согласна с тем, что стоимость услуг по содержанию дома действительно может вырасти в 1,5 раза, и это существенно скажется на итоговых суммах в платежках.

Хорошо, что новые правила регламентируют обязательно производимые УК работы, однако негативным фактором, конечно, может быть возможный рост платы за услуги, – говорит эксперт. – Можно посоветовать жильцам запросить у управляющей компании точные данные, сколько моющих средств та собираются тратить, и оценить адекватность этих трат, чтобы не переплачивать.

Хотя новые СанПины начинают действовать с 1 марта 2021 года, юристы считают, что если платежки с увеличенными суммами придут уже в апреле, то это будет нарушением: согласно закону, обязательные правила могут вступать в силу с 1 марта или с 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней с момента опубликования. Таким образом, новые платежки должны «упасть на головы» жителям только с осени.

Причем отказаться на общем собрании собственников от новых обязательных правил в целях экономии будет нельзя, подчеркивает Наталья Чернышева. Такое решение будет признано ничтожным как противоречащее закону. Однако, если жители не заметят никаких изменений и улучшений по уборке, они могут потребовать у управляющей компании обоснований трат и отчета перед представителями совета дома.

В то же время эксперты видят проблему в том, что если рост тарифов ЖКХ ограничен хотя бы уровнем инфляции, то рост платы за содержание жилого помещения не ограничен ничем.

К сожалению, управляющие компании могут выполнять новые обязанности халатно и некачественно, а также начать экономить на других услугах. Поэтому эксперты рекомендуют жителям заставлять свои управляющие компании работать с надлежащим качеством, а в противном случае жаловаться в прокуратуру или в жилищную инспекцию, которая может лишить УК лицензии.

Источник: Московский Комсомолец