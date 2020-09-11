Подорожание ОСАГО и массовый отказ от страховки. Мифы автогражданки

Напомним, 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, а с 5 сентября расширился тарифный коридор на 10% вверх и вниз. Конечно, страховщиков и автовладельцев ждет много перемен в этой связи. Какими они будут – покажет время, однако уже на данном этапе мы видим, что ситуация на рынке обязательного автострахования только улучшается.

Стоимость ОСАГО как была прозрачной для клиента, так и осталась. При покупке полиса ОСАГО автовладелец в обязательном порядке получает расчет стоимости полиса ОСАГО, а также будут отображены все влияющие на цену факторы. Так, автовладелец может выбрать ту страховую компанию, которая предложит ему наилучшие условия заключения договора, — отмечают в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

А вот тарифы по ОСАГО стали более индивидуальными: при определении размера базовой тарифной ставки страховщик вправе применять различные тарифные факторы, основанные на его статистике о степени убыточности клиентов. В результате тариф у каждого страховщика для конкретного клиента может быть свой, а клиент может выбрать тот тариф и того страховщика, которые покажутся ему наиболее привлекательными. При этом все тарифные факторы применяются в рамках тарифного коридора, который с 5 сентября для легковых автомобилей физлиц находится в диапазоне от 2 471 рублей до 5 436 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» о том, как трансформировалось ОСАГО за последние годы, какие изменения ждут автовладельцев с 5 сентября, какие сложности еще предстоит преодолеть и почему либерализация ОСАГО – то, чего ждали все автовладельцы.

Про возможное подорожание ОСАГО и недовольство граждан

Сейчас в Интернете есть много статей (причем, особо ничем не подкрепленных) про то, что автогражданка подорожает. Люди, конечно, же, читая это все – отрицательно реагируют. Если б и меня спросили, как я бы отнесся к подорожанию ОСАГО – ну конечно моя реакция была бы негативной. Но в действительности все происходит по другому сценарию, Российский союз автостраховщиков (РСА) регулярно предоставляет статистику о снижении стоимости полиса. Вместе с ценой и другие аспекты ОСАГО более-менее пришли в норму. Я честно не могу сказать, что к нам, в «Синие Ведерки», поступают массово какие-то жалобы по ОСАГО. Когда «Синие ведерки» с самого начала заявили, что это движение автомобилистов, про нас узнавало все больше и больше людей, нас начали воспринимать как общественное движение, как общественную организацию. В связи с этим граждане начали присылать к нам различные жалобы, в том числе и по ОСАГО. Я могу сказать, что где-то, наверное, до 2016 года, не было ни дня, когда мне кто-то не писал гневные письма про ОСАГО. В течение года были сотни всяких обращений с просьбой помочь, и этот поток не уменьшался. И нам, конечно, писали не с тем, что КБМ потеряли, то есть это вообще мелочь была, я это даже за жалобу не считаю. Нам поступали сотни обращений с описанием грубого «кидалова», когда человеку просто отказывали в выплате или назначали издевательскую выплату.

Про улучшения на рынке ОСАГО

И вдруг, примерно с 2016 года поток этих жалоб начал идти на спад. Я это не из головы беру, а констатирую. Нельзя сказать, что он иссяк быстро. По сравнению с этим годом, на фоне роста всех остальных обращений, в основном, это штрафы – незаконные и ошибочные – обращений по ОСАГО гораздо меньше. Я недавно считал, пришло четыре таких письма с просьбой помочь, и из них два – по мелочи. То есть по сути в 100 раз сокращение. Как это можно объяснить, как не тем, что ОСАГО стало качественнее – у меня других вариантов нет. Страховаться люди не перестали, все по-прежнему. Зато начали приходить интересные наблюдения, в частном режиме, что по ОСАГО начали платить за компенсацию ущерба больше, чем реальная стоимость восстановления автомобиля. Самый рекордный случай, это где ущерб был получен на сумму 11 тысяч рублей, а одна очень крупная компания заплатила 30 тысяч. Такого раньше не было никогда, а сейчас такие случаи появились. Не сказать, что их прям много, но тем не менее они есть. Это тоже позитивный индикатор.

Про развитие рынка ОСАГО и конкуренцию страховщиков

Возвращаясь к теме роста стоимости ОСАГО, мне недавно полис просто подарили. Но не потому что я Шкуматов, а потому что была такая акция в другой страховой компании, не где я страховался, при покупке полиса каско – ОСАГО в подарок. Я на общих условиях воспользовался этим предложением и получил действительно ОСАГО в подарок, купив каско. Причем каско купил по самой обычной цене. Именно так работает рыночная конкуренция. Да, я ушел из своей старой страховой компании, перешел в новую на заведомо лучших для себя условиях. Тот же самый механизм конкуренции будет работать и в ОСАГО. То есть если человек пришел в страховую А, и ему там назвали сумму в 15 тысяч, он может прийти в страховую Б и ему там скажут 10 тысяч, может прийти в страховую В и ему нам скажут 7 тысяч. То есть на самом деле все эти опасения у людей, о том, что что-то начнет дорожать, они идут из того, что в течение всего времени, всех этих 17 лет, стоимость ОСАГО регулировалась государством. Сейчас же, с 24 августа, стоимость ОСАГО – это рыночный прайс, который определяется в диапазоне, так называемом тарифном коридоре, который фиксирует ЦБ. И здесь как раз очень важно понимать, что эта цена будет определяться, в том числе, и при конкуренции страховых компаний за клиента. И все нормальные водители, то есть мы с вами, будут платить меньше.

Про аварийных и недобросовестных водителей

А вот что делать с теми, кто будет должен платить больше, честно говоря, не знаю. Таких будет немного, очевидно, что это «аварийные» и неаккуратные водители. Вот те люди, которые ведут себя абсолютно безответственно, развязно и по-хамски на дорогах – они просто перестанут покупать полис, потому что он станет для них дорогим, и будут попадать в ДТП, будут нас бить, а потом будут прикидываться бедными, несчастными, нищими людьми, с которых нечего взять, которые безработные, у которых восемь детей, пять жен бывших, мама инвалид и так далее. И взять с них нечего, потому что машина оформлена по доверенности на маму-инвалида или еще что-то подобное. Вот такие люди как раз и говорят, что мы не будем страховаться, а если мы на дороге разобьем ваше имущество, то мы помашем средним пальцем перед вашим лицом и поедем дальше. Мне это категорически не нравится. Я считаю, что это самый большой риск в этой реформе. То есть что плохие водители просто перестанут страховаться. Конечно, такого не должно быть. Допуск автомобиля на дороге без страхового полиса должен быть запрещен, в моем понимании. И конечно тут такой вопрос – я-то выполнил свои ответственность, застраховал свой автомобиль, а этот маргинал – нет? С кем я буду судиться? С кем-то из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и так далее? Знаете ли вы, что где-то 40% такси в Москве ездят без полиса? Еще у 40% ОСАГО оформлено с нарушениями, то есть если произойдет ДТП, то там будут проблемы.

Про реформу ОСАГО

В целом я считаю, что эти изменения, происходящие с ОСАГО в последнее время – позитивные. Очень много опасений, которые сейчас обсуждаются в интернете – что большое количество людей перестанет страховаться, что цена полиса взлетит вверх и так далее – они фантомные. Возможно какие-то недочеты и существуют, но острота их и массовость давно прошли, и это произошло годы назад. Но, понятное дело, что люди все помнят и этот негативный опыт еще долго будет играть против ОСАГО. Но ОСАГО меняется, меняется с моей точки зрения в лучшую сторону и сейчас самое важное – сделать так, чтобы обязанность страховаться при движении по дорогам была выполнена у всех. Не должно быть такого, что 12% населения покупает фальшивый полис. Когда исправят и это, то тогда можно считать, что система ОСАГО функционирует «на отлично».