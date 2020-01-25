Подозреваемый в закладке схронов с боеприпасами и взрывчаткой в Крыму арестован до 18 февраля

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 февраля крымчанина, задержанного по подозрению в незаконном приобретении (хранении) боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В силу тяжести преступления его заключили под стражу на срок до 18 февраля, — ответили ТАСС в пресс-службе Киевского районного суда города Симферополя.

Уточняется, что адвокаты задержанного настаивали на домашнем аресте. Имя арестованного не разглашается.

Напомним, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой на территории полуострова. Из обустроенных им в Симферополе тайников изъяли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.