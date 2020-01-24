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В Крыму задержан пособник украинских спецслужб. Изъяты боеприпасы и взрывчатка
Скриншот: ЦОС ФСБ

В Крыму задержан пособник украинских спецслужб. Изъяты боеприпасы и взрывчатка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:05 24.01.2020

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Сообщается, что тот по заданию спецслужб Украины оборудовал на территории полуострова схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, – говорится в сообщении.

Следственный отдел Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовные дела по части 2 статьи 222, части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пособник украинских спецслужб взят под стражу.

В Крыму задержан пособник украинских спецслужб. Изъяты боеприпасы и взрывчатка

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