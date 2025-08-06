Подписан законопроект о новых полномочиях ППК «Роскадастр»

Президент России подписал Федеральный закон № 344-ФЗ, который наделяет публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр» широкими полномочиями по наполнению ЕГРН полными и достоверными сведениями, а также по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Это событие ознаменовало собой начало масштабной программы по цифровизации земельных ресурсов страны и обещает существенно повлиять на экономическое развитие регионов.

Ключевое изменение – передача «Роскадастру» функций по проведению работ по наполнению ЕГРН в субъектах РФ. Это означает, что ППК «Роскадастр» получает право самостоятельно проводить работы по определению границ объектов недвижимости, образованию новых земельных участков, выявлению правообладателей и, что особенно важно, инвентаризации неиспользуемых земель.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул значимость этого закона для экономического роста регионов и реализации инфраструктурных проектов. Он отметил, что эффективность работы с ЕГРН напрямую влияет на развитие страны, и новый закон позволит вывести эту деятельность на качественно новый уровень. Фактически, закон запускает сплошную инвентаризацию территорий России, что должно существенно повысить качество и полноту данных в ЕГРН.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский уточнил механизм взаимодействия «Роскадастра» с региональными и муниципальными властями. ППК будет проводить работы и оказывать услуги на основании соглашений, заключаемых с органами власти. Каждый регион или муниципалитет сможет самостоятельно определять объем работ и задач, которые будут переданы «Роскадастру», соответственно формируя и условия договоров. Это обеспечивает гибкость и учитывает специфику различных регионов.

Что это значит на практике?

Более точные и полные данные в ЕГРН позволят упростить и ускорить сделки с недвижимостью, привлекая инвестиции и стимулируя строительную отрасль.

Выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых земель позволит создать новые рабочие места, развивать сельское хозяйство и промышленность.

Прозрачная и автоматизированная система регистрации недвижимости снизит риски коррупции и злоупотреблений.

Проект способствует развитию цифровых технологий в сфере управления недвижимостью и укреплению цифрового суверенитета страны.

В целом, закон представляет собой важный шаг на пути к созданию современной и эффективной системы управления недвижимостью в России, — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

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