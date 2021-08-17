Подразделения Черноморского флота окажут помощь Республике Абхазия в борьбе с COVID-19

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Абхазию по просьбе руководства республики направлены подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Черноморского флота. Они окажут помощь местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В настоящее время военнослужащие на штатной технике совершают марш протяженностью свыше 800 км из пункта постоянной дислокации в район выполнения поставленных задач.

В составе сводного отряда порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота и 10 специальных автомобилей, в том числе: авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Перед началом движения личный состав провёл технический осмотр техники, оборудования и средств защиты, все военнослужащие вакцинированы и обследованы медицинскими специалистами.

По прибытии в район выполнения задач военнослужащие совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к проведению дезинфекционных мероприятий социально значимых объектов.

Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота ранее, в апреле и октябре, прошлого года выполнял задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: пресс-служба ЮВО.