Подразделения ракетных войск и артиллерии ЮВО объединились в единый разведывательно-огневой комплекс

Подразделения ракетных войск и артиллерии (РВиА) общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) и береговых войск Черноморского флота выполнили задачи в едином разведывательно-ударном комплексе. Тренировка артиллеристов и ракетчиков ЮВО прошла в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Ою этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В едином тактическом замысле координаты учебных целей передавались посредством автоматизированных систем управления одновременно на командные пункты дивизионов РВиА. В контрольной проверке задействовали оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», реактивные системы залпового огня РСЗО 9К57 «Ураган» и РСЗО 9К515 «Торнадо-С», самоходные минометы «Тюльпан» и самоходные пушки «Пион», самоходные артиллерийские установки САУ 2С33 «Мста-СМ2», а также береговые ракетные комплексы «Бастион», «Бал» и «Рубеж», — говорится в сообщении.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии приступили к оценке боевых возможностей соединений и воинских частей. В рамках контрольной проверки войска округа проведут более 40 тактических учений различного уровня, выполнив задачи автономно и в составе межвидовых группировок войск.

В процессе двусторонних ротных, батальонных и полковых тактических учений в рамках контрольной проверки предстоит оценить навыки командиров тактического звена в управлении приданными подразделениями, их способность организовать огневое поражение целей в системе разведывательно-огневых комплексов, а также умение обеспечить взаимодействие с силами армейской авиации штатными передовыми авиационными наводчиками, – пояснил генерал Дворников.

Он подчеркнул, что контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.