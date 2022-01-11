Подразделения Черноморского флота совершили марши на полигоны боевой подготовки в Крыму

Военнослужащие соединения морской пехоты и инженерных подразделений Черноморского флота, а также артиллеристы армейского корпуса Южного военного округа совершили марши на полигоны боевой подготовки, расположенные в Крыму.

В рамках зимнего периода обучения 2022 года военнослужащие приступили к тренировкам по управлению ракетными ударами и огнём подразделений, выполнению практических упражнений со штатным стрелковым вооружением и проведению занятий с использованием средств навигационного оборудования и спутниковой связи. В свою очередь флотские инженеры отрабатывают задачи по обеспечению действий подразделений в маневренной обороне, проводят тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений и оборудованию позиций, — сообщает пресс-служба ЮВО.

В полевых занятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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