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Симферопольский районный суд вынес приговор «черным копателям»

Подрядчик-реставратор Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого нарушил законодательство

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:43 20.03.2020

Ситуация, связанная с деятельностью подрядчика-реставратора Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, такова:

Установлено, что в соответствии с программой по результатам электронного аукциона между  ГБУ «Дирекция капитального строительства» и ООО «ГУАР» в июле 2018 года заключен государственный контракт на проведение работ по ремонту и реставрации здания Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. Цена контракта составила свыше 309 млн рублей, при этом в качестве аванса была предусмотрена выплата подрядчику 49 тыс. рублей. Вместе с тем, в последующем между сторонами в нарушение требований действующего законодательства при заключении дополнительного соглашения к контракту размер аванса был существенно увеличен и составил более 31 млн рублей.

По указанному факту в отношении юридического лица ООО «ГУАР» и его генерального директора прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушения порядка заключения, изменения контракта), которые направлены для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю.

Ход и результаты рассмотрения административных дел находятся на контроле прокуратуры.

Проверка прокуратуры района продолжается.

Подрядчик-реставратор Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого нарушил законодательство

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