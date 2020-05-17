Подробнее о новых очагах коронавирусной инфекции в Крыму

Как мы уже сообщали, за минувшие сутки в Крыму выявлено 9 случаев проявления коронавирусной инфекции.

По информации Роспотребнадзора, новые заражения зафиксированы в Сакском, Красноперекопском, Симферопольском районах, а также в Феодосии и Симферополе.

Из девяти новых случаев COVID по-прежнему самая неблагоприятная ситуация в Саках и в Сакской районе ввиду того, что очаг, который был ранее зарегистрирован, имеет вторичное распространение на домашние очаги. Из зарегистрированных новых случаев в Саках три случая — один у врача и у двух медицинских сестер, — сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Феодосии заражение «завозное» – крымчанин вернулся из Санкт-Петербурга. При появлении клинических проявлений был госпитализирован.

В Симферопольском районе выявлен один случай у медработника, который находился под меднаблюдением по ранее выявленному очагу. Находился в обсерваторе. Другой случай – в Красноперекопском районе. Это случай по селу Победному. Заболевший находился в обсерваторе, обследован на 10 день, результат положительный, – рассказала Наталья Пеньковская.

Еще один случай в Саках выявлен в результате скрининга здоровых лиц. Всего за последние сутки проверено 1 596 человек.

По истекшим суткам: у нас сегодня девять заболевших. Главное положительное достижение – у нас всего два зараженных, у которых мы не понимаем источника инфицирования. Все остальные – внутри обсерваторов, внутри контролируемой группы лиц. Система контроля, которая была отлажена по контактам с заболевшими, на сегодняшний день дает свои результаты. Мы видим, что даже по итогам того, что более тысячи тестов было сделано – и всего девять зараженных. Это своего рода социология, — подтвердил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его мнению, это свидетельство «положительной динамики».

Боимся говорить, но ситуация пока неплохая. Если все будут соблюдать меры самодисциплины, внутренней дисциплины, мы надеемся, что мы эту эпидемию остановим. По крайней мере, она не будет развиваться в таких масштабах, – отметил Глава Крыма.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1 851 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 949 человек, в стационарах находится 234 человека, изолировано в обсерваторы – 668 человек.

Всего выявлено 281 положительных на COVID-19. Из них на лечении 171 человек, выздоровело — 104. Умерло 6 человек.

Из 171 пациента, проходящих лечение, в тяжелом состоянии 8 человек. Все они в реанимации 7-й горбольницы. Трое – на кислородной поддержке, еще трое – на неинвазивной вентиляции легких и один пациент – на инвазивной вентиляции легких. Одному пациенту кислородная поддержка не требуется, но состояние его стабильно тяжелое.