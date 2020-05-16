Подробности новых заражений коронавирусом в Крыму: есть и местные, и приезжие

Как мы уже сообщали, в Крыму за минувшие сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Интересно, что (как и вчера) COVID-19 подтвердился у «доселе здорового» человека, в ходе проведения тестирования населения. Заболевание протекало бессимптомно.

В результате скрининга здоровых лиц один случай выявлен в Симферопольском районе. Из 13 новых случаев 9 – это бессимптомные проявления. В Сакском районе у нас зарегистрировано 5 случаев, из них 3 – по известному очагу в Сакской районной больнице, люди, которые находились в евпаторийском обсерваторе. Один случай – у жителя села Лесновка, он выявлен при обращении за медпомощью, это абсолютно новый очаг, — сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Всего новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах.

Два новых очага в Симферополе. Так, один житель Симферополя вернулся из Красноярска, где он работает вахтовым методом… Еще один случай – это медработник, который находился на лечении пневмонией. Один случай зарегистрирован у медработника в Раздольненском районе. Человек также параллельно работает в Красноперекопском районе на станции «Скорой помощи». Отстранено от работы 29 человек только по станции «скорой помощи» – бригады, которые находились с ней в одной смене. В Алуште выявлен случай контактный, один такой же случай в Бахчисарайском районе. Два случая в Кировском районе – семейный очаг, члены одной семьи, один из них вернулся из Санкт-Петербурга 7 мая, – рассказала Пеньковская.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1 751 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 898 человек, в стационарах находится 220 человек, изолировано в обсерваторы – 633 человека.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 272 положительных на COVID-19. Из них на лечении 166 человек, выздоровело — 101.