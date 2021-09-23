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Подростка со сложными травмами бортом санитарной авиации доставили из Севастополя в Краснодар

Подростка со сложными травмами бортом санитарной авиации доставили из Севастополя в Краснодар

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:23 23.09.2021

В Краснодар из Севастополя бортом санитарной авиации доставлен ребенок, который упал с высоты и получил тяжёлые травмы. Сначала девочка была госпитализирована в городскую больницу № 5, затем врачи приняли решение о её транспортировке в краснодарскую детскую краевую больницу для специализированного лечения — репозиции с элементами остеосинтеза.  Пациентку отправили на материк на вертолёте, в дороге её сопровождала заведующая отделением анестезиологии и реанимации для детского населения Наталья Тищенко. Сейчас краснодарские врачи оказывают девочке необходимую медицинскую помощь.

Подростка со сложными травмами бортом санитарной авиации доставили из Севастополя в Краснодар

Эвакуацию пациента осуществляет компания «Русские вертолетные системы». Это один из крупнейших операторов санитарной авиации в стране. В дороге пациентов сопровождает медицинская бригада.

Случаев, когда человека нужно по медицинским показаниям отправить из Севастополя в другой регион, около 20 в год. До настоящего времени нуждающихся в транспортировке пациентов отправляли на лечение в федеральные медицинские центры автотранспортом или самолётами через Симферополь. Непосредственно в Севастополе раньше санитарной авиации не было, — сообщает пресс-служба городского правительства.

Подростка со сложными травмами бортом санитарной авиации доставили из Севастополя в Краснодар

Напомним, возможность экстренно транспортировать пациентов в близлежащие федеральные центры посредством санитарной авиации появилась у севастопольских медиков весной 2021 года. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Санитарный воздушный транспорт позволяет перевозить в другие города пациентов, которым требуется специфическая экстренная узкоспециализированная помощь.

Подростка со сложными травмами бортом санитарной авиации доставили из Севастополя в Краснодар

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Подростка со сложными травмами бортом санитарной авиации доставили из Севастополя в Краснодар

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