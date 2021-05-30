Подвесная система дверей шкафа-купе, что это?

В целях экономии пространства и создания неповторимого домашнего стиля установка в квартире шкафа-купе приобрела большую популярность, особенно там, где имеется небольшая жилая площадь. Рынок изготовителей и установщиков шкафов-купе постоянно развивается и пополняется новыми разработками. В настоящее время среди покупателей увеличился спрос на использование подвесной системы дверей шкафов-купе.

Компания «Граф Шкаф» явятся крупным специалистом на современном рынке корпусной и также встроенной мебели. В течение 12 лет фирма занимается производством мебели, и следит за новинками и развитием технологий по ее сборке и установке. Так компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент шкафов-купе с монтажом по новейшей технологии установки на подвесной системе дверей.

На официальном сайте фирмы «Граф Шкаф» https://grafshkaf.ru/ представлены различные вариации шкафов-купе, которые встраиваются по описываемой системе.

В чем суть подвесной системы?

С учетом анализа рынка потребителей и их предпочтений, компания «Граф Шкаф» выбрала именно эту систему установки, поскольку она направлена на экономию пространства квартиры клиента, рациональное использование ее жилой площади. Раздвижные двери шкафов-купе в данном случае устанавливаются на верхние или нижние опоры-ролики, которые состоят из алюминиевого профиля и стопорного механизма.

При верхнем креплении опорные ролики монтируются к потолку или на верх шкафа и двигаются по верхней рельсе перед шкафом. Нижней опоры в данном случае не имеется.

При установке нижнеопорной подвесной системы используют врезной или накладной способ монтажа двери до поверхности пола.

Какие имеются преимущества подвесной системы шкафа-купе?

Компания «Граф Шкаф» рекомендует использовать подвесную систему дверей, поскольку она имеет ряд достоинств:

передвижение дверей шкафа бесшумное, щелей нет, внутри шкафа не будет собираться пыль;

можно устанавливать широкие двери большого веса из различных материалов (дерево, стекло, пластик, металл и др.);

двери шкафа-купе двигаются перед ним, а не внутри;

конструкция позволяет экономить пространство и сделать шкаф объемнее и вместительнее;

с такой системой можно реализовать много разнообразных дизайнерских идей, в том числе, заказать в «Граф Шкаф» любую конструкцию по своим эскизам;

имеет неповторимый уникальный внешний вид, особенно с зеркальным купе;

подвесная система характеризуется прочной фиксацией и не требует демонтажа.

К недостаткам можно отнести то, что стоимость верхнеопорной подвесной системы будет выше, чем нижнеопорной, так как механизм установки отличается особенностями конструкции. Однако стоит отметить, что ценовая политика компании «Граф Шкаф» направлена на широкий круг покупателей, что означает доступность для любого бюджета потребителя.

Таким образом, выбирая подвесную систему дверей шкафа-купе в компании «Граф Шкаф», клиент приобретает качество, удобство в эксплуатации и отличное дизайнерское решение для экономии пространства квартиры.

иллюстрации: grafshkaf.ru