Подвиг танкиста. Звание Героя России присвоено лейтенанту из Крыма

Сегодня мы уже сообщали о том, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Один из награжденных – офицер, проходящий службу в Крыму, — командир танковой роты 126 бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин. Ему присвоено высокое звание Героя России.

Как рассказал Антон Старостин, в его задачи входило удержать переправу, которую противник атаковал силами до батальона:

Я между складами предпринял тактику, как в Сирии показывали – с одной стороны подъехал, произвел несколько выстрелов, с другой стороны.

Его расчет попал в засаду. Противотанковая ракета угодила в правый борт танка, командира сильно контузило, но он смог выбраться и товарищи эвакуировали его в безопасное место.

В ходе боя с превосходящими силами противника экипаж танка уничтожил восемь бронетранспортеров и десятки солдат.

Офицер не считает себя героем. Говорит:

Я выполнял свою задачу, героем себя не считаю.

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