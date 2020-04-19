Подыскиваете новый смартфон в среднебюджетной категории? Тогда — Xiaomi Redmi Note 8 Pro

«Коронавирусная» первая половина 2020 года, говорят специалисты, многих заставила пересмотреть своё отношение к общению с окружающим миром. И… что уж там… для большинства он в буквальном смысле слова «сузился» до экранов телевизоров, компьютеров, планшетов и, конечно, смартфонов. К слову, владельцам последних повезло больше всего — именно эти гаджеты, по оценкам самих же пользователей, оказались самыми эффективными «помощниками» в период, когда каждый второй поставил активную жизнь «на паузу», по сути превратив её в «существование на удалёнке». Как результат, объёмы продаж смартфонов по всему миру увеличились в разы. Причём в лидерах покупательских предпочтений прочно закрепились бренды, предлагающие гаджеты средней ценовой категории, но модели которых могут похвастаться хорошим функционалом. В ряду таковых: телефоны китайской компании Xiaomi. И в частности, смартфон Redmi Note 8 Pro 64gb — настоящая «звезда» восьмой серии популярной линейки Redmi.

И причина такого внимания к гаджету весьма проста: именно этот телефон стал успешным проектом Xiaomi, в основу которого легло желание компании вывести средний по уровню смартфон предыдущей серии на новую ступеньку технического прогресса.

Итог? Хорошее «железо», обеспечивающее стабильную работу системы, высокая производительность в большинстве игр, камеры, способные на многое, большая батарея (4 500 мАч), расширяемая память, достойная автономность, быстрая зарядка 18 Вт и NFC (ранее Xiaomi эту технологию передачи данных в своих «продуктах» не использовала) — всё это смартфон Redmi Note 8 Pro 64gb.

Ну и, конечно, подкупает Note 8 Pro полным набором «опций», обеспечивающих качественную связь. Кроме весьма адекватных по уровню разговорных динамика и микрофона, в наличии все актуальные беспроводные интерфейсы, как-то:

двухдиапазонный Wi-Fi,

GPS,

Bluetooth 5.0,

инфракрасный датчик,

FM с функцией записи эфира,

уже упомянутая выше технология Near Field Communication (NFC), актуальная нынче как никогда в виду повсеместного внедрения системы бесконтактных платежей.

Отлично Redmi Note 8 Pro 64gb зарекомендовал себя и в решении вопросов, связанных с геолокацией: держит «прямую связь» со спутниками GPS и ГЛОНАСС, показывая точность позиционирования до 3 метров.

Что касается дизайна смартфона. Ценители бренда Xiaomi отмечают, что Note 8 Pro выглядит действительно стильно. Во многом и потому, что корпус выполнен из качественных материалов и защищён с обеих сторон закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 5, что не так часто встречается в моделях среднебюджетного ценового сегмента — это «фишка» флагманских смартфонов. «Изюма» добавляет и дисплей, ограниченный тонкими лаконичными рамками.

Играют ли такие особенности «на руку» Redmi Note 8 Pro? Однозначно. Благодаря им, по сути своей бюджетный смартфон выглядит действительно дорого.

Да, кстати, про стиль: компания Xiaomi здесь пошла на поводу как ценителей технических наворотов, так и поклонников внешних изысков. Смартфон продаётся не только в традиционных для гаджетов цветах — чёрном и белом, но и необычном хвойно-зелёном, на который бренд делает особую ставку.

И озвучим ещё один момент, который добавил «веса» смартфону Redmi Note 8 Pro 64gb в глазах пользователей в период «коронавирусной самоизоляции», когда многие стали общаться, обмениваясь видео и фото, — это его камера. Эксперты поговаривают, что в своём сегменте Note 8 Pro — один из самых достойных камерофонов. Хотя бы потому, что у него 4 фотомодуля и запись видео 960 кадров в секунду в разрешении 720p:

64 МП, f/1.9, 26мм (широкоугольная), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF

8 МП, f/2.2, 13мм (ультраширокоугольная), 1/4″, 1.12µm

2 МП, f/2.4, 1/45″, 1.75µm (макрокамера)

2 МП, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, датчик глубины

«Плюсом» идёт и искусственный интеллект, распознающий сцены.

Рекомендуют ли знатоки такого рода гаджетов смартфон Redmi Note 8 Pro 64gb к покупке? Да. Причём в первую очередь тем, кому нужен аппарат для решения повседневных задач на уровне «уверенный пользователь». И! Это как раз тот вариант, когда соотношение «цена — качество» выдержано идеально, и… по большому счёту… явно в пользу покупателя.

иллюстрации: открытые источники