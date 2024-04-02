Поджог? Халатность? Случайность? В обстоятельствах пожара в Симферополе разбирается прокуратура

О пожаре в Симферополе, случившемся сегодня под утро, — ЗДЕСЬ. Выгорело 650 кв. метров складских и коммерческих помещений. Нанесен серьезный ущерб. Эксперты МЧС разбираются в причинах происшествия. Свою проверку проводит и прокуратура Крыма.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в одном из складских помещений в городе Симферополе. По предварительной информации, сегодня, 2 апреля 2024 года, поступило сообщение о возгорании складского помещения по улице Широкой. Площадь возгорания составила 650 кв. метров. Ход и результаты доследственной проверки взяты под контроль в прокуратуре, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура РК.