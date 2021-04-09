Поезд — на отдых: как в апреле изменились цены на самых популярных турнаправлениях

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться в апреле на поезде и как изменились цены на ж/д билеты.
Рассматривались данные по билетам, оформленным для поездки в период с 1 по 30 апреля, данные сравнивались с тем же периодом 2019 года, так как в апреле 2020 года действовали строгие ограничения в связи с пандемией, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ-20 популярных ж/д направлений по России в апреле
|Направление
|Позиция в рейтинге, 2019
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2019
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2019
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Санкт-Петербург
|1
|1
|15,5%
|15,4%
|2472
|2581
|+4%
|Москва — Нижний Новгород
|2
|2
|2,6%
|2,3%
|1339
|1197
|-11%
|Москва — Казань
|3
|3
|2,6%
|2,3%
|2154
|2372
|+10%
|Москва — Иваново
|4
|4
|1,4%
|1,1%
|698
|942
|+35%
|Москва — Воронеж
|5
|5
|1,2%
|1,0%
|1548
|1580
|+2%
|Москва — Ярославль
|10
|6
|0,9%
|1,0%
|783
|860
|+10%
|Москва — Белгород
|6
|7
|1,2%
|1,0%
|2016
|1926
|-4%
|Москва — Сочи
|13
|8
|0,9%
|0,9%
|4889
|5009
|+2%
|Сочи — Краснодар
|7
|9
|1,0%
|0,9%
|637
|733
|+15%
|Москва — Смоленск
|15
|10
|0,8%
|0,9%
|906
|815
|-10%
|Москва — Брянск
|12
|11
|0,9%
|0,9%
|803
|736
|-8%
|Москва — Адлер
|22
|12
|0,5%
|0,9%
|4397
|4274
|-3%
|Москва — Владимир
|9
|13
|0,9%
|0,8%
|780
|1031
|+32%
|Москва — Тула
|19
|14
|0,6%
|0,8%
|491
|659
|+34%
|Москва — Курск
|14
|15
|0,8%
|0,8%
|1327
|1336
|1%
|Москва — Саратов
|8
|16
|1,0%
|0,7%
|2412
|2246
|-7%
|Москва — Орёл
|16
|17
|0,7%
|0,7%
|835
|963
|+15%
|Москва — Ростов-на-Дону
|18
|18
|0,6%
|0,7%
|3392
|3497
|+3%
|Краснодар — Адлер
|20
|19
|0,6%
|0,6%
|685
|793
|+16%
|Москва — Симферополь
|—
|20
|—
|0,6%
|—
|6649
|—
Данные по билетам с датами поездки в период с 1 по 30 апреля
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
По данным аналитиков Туту.ру, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж. Топ-5 направлений ничуть не изменился по сравнению с апрелем 2019 года.
Также в топ-20 вошли поезда, курсирующие между Москвой и такими городами, как: Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. Кроме того, в рейтинг попали поезда, следующие по маршрутам Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.
Аналитики Туту.ру отмечают, что сохраняется запрос на ж/д путешествия на небольшие расстояния, куда можно отправиться бюджетно, чтобы сменить обстановку, например, на выходные. Из топ-20 направлений 8 вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.
Средний чек за ж/д билет по России на апрель составляет 2 262 рубля в одну сторону. В апреле 2019 года он был равен 1 862 рублям. То есть за два года средний чек вырос более чем на 20%.
Среди направлений из топ-20 больше всего средний чек увеличился на маршрутах Москва — Иваново (+35%), Москва — Тула (+34%) и Москва — Владимир (+32%). При этом есть ряд направлений, где средний чек заметно сократился. Среди маршрутов, вошедших в топ-20, к ним относятся Москва — Нижний Новгород (-11%) и Москва — Смоленск (-10%).
Среди других направлений аналитики Туту.ру отмечают сокращение среднего чека по следующим маршрутам: Пермь — Екатеринбург (-32%), Москва — Петрозаводск (-23%), Москва — Пенза (-21%), Москва — Минеральные Воды (-17%) и Санкт-Петербург — Ярославль (-16%).
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