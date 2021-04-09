Поезд — на отдых: как в апреле изменились цены на самых популярных турнаправлениях

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться в апреле на поезде и как изменились цены на ж/д билеты.

Рассматривались данные по билетам, оформленным для поездки в период с 1 по 30 апреля, данные сравнивались с тем же периодом 2019 года, так как в апреле 2020 года действовали строгие ограничения в связи с пандемией, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений по России в апреле

Направление Позиция в рейтинге, 2019 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2019 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва — Санкт-Петербург 1 1 15,5% 15,4% 2472 2581 +4% Москва — Нижний Новгород 2 2 2,6% 2,3% 1339 1197 -11% Москва — Казань 3 3 2,6% 2,3% 2154 2372 +10% Москва — Иваново 4 4 1,4% 1,1% 698 942 +35% Москва — Воронеж 5 5 1,2% 1,0% 1548 1580 +2% Москва — Ярославль 10 6 0,9% 1,0% 783 860 +10% Москва — Белгород 6 7 1,2% 1,0% 2016 1926 -4% Москва — Сочи 13 8 0,9% 0,9% 4889 5009 +2% Сочи — Краснодар 7 9 1,0% 0,9% 637 733 +15% Москва — Смоленск 15 10 0,8% 0,9% 906 815 -10% Москва — Брянск 12 11 0,9% 0,9% 803 736 -8% Москва — Адлер 22 12 0,5% 0,9% 4397 4274 -3% Москва — Владимир 9 13 0,9% 0,8% 780 1031 +32% Москва — Тула 19 14 0,6% 0,8% 491 659 +34% Москва — Курск 14 15 0,8% 0,8% 1327 1336 1% Москва — Саратов 8 16 1,0% 0,7% 2412 2246 -7% Москва — Орёл 16 17 0,7% 0,7% 835 963 +15% Москва — Ростов-на-Дону 18 18 0,6% 0,7% 3392 3497 +3% Краснодар — Адлер 20 19 0,6% 0,6% 685 793 +16% Москва — Симферополь — 20 — 0,6% — 6649 —

Данные по билетам с датами поездки в период с 1 по 30 апреля

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков Туту.ру, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж. Топ-5 направлений ничуть не изменился по сравнению с апрелем 2019 года.

Также в топ-20 вошли поезда, курсирующие между Москвой и такими городами, как: Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. Кроме того, в рейтинг попали поезда, следующие по маршрутам Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.

Аналитики Туту.ру отмечают, что сохраняется запрос на ж/д путешествия на небольшие расстояния, куда можно отправиться бюджетно, чтобы сменить обстановку, например, на выходные. Из топ-20 направлений 8 вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.

Средний чек за ж/д билет по России на апрель составляет 2 262 рубля в одну сторону. В апреле 2019 года он был равен 1 862 рублям. То есть за два года средний чек вырос более чем на 20%.

Среди направлений из топ-20 больше всего средний чек увеличился на маршрутах Москва — Иваново (+35%), Москва — Тула (+34%) и Москва — Владимир (+32%). При этом есть ряд направлений, где средний чек заметно сократился. Среди маршрутов, вошедших в топ-20, к ним относятся Москва — Нижний Новгород (-11%) и Москва — Смоленск (-10%).

Среди других направлений аналитики Туту.ру отмечают сокращение среднего чека по следующим маршрутам: Пермь — Екатеринбург (-32%), Москва — Петрозаводск (-23%), Москва — Пенза (-21%), Москва — Минеральные Воды (-17%) и Санкт-Петербург — Ярославль (-16%).