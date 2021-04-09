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Открыто новое направление движения поездов в Крым – «Москва – Феодосия»
Фото: пресс-служба ГСЭ

Поезд — на отдых: как в апреле изменились цены на самых популярных турнаправлениях

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:31 09.04.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться в апреле на поезде и как изменились цены на ж/д билеты.

Рассматривались данные по билетам, оформленным для поездки в период с 1 по 30 апреля, данные сравнивались с тем же периодом 2019 года, так как в апреле 2020 года действовали строгие ограничения в связи с пандемией, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений по России в апреле

НаправлениеПозиция в рейтинге, 2019Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2019Доля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 2019Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Москва — Санкт-Петербург1115,5%15,4%24722581+4%
Москва — Нижний Новгород222,6%2,3%13391197-11%
Москва — Казань332,6%2,3%21542372+10%
Москва — Иваново441,4%1,1%698942+35%
Москва — Воронеж551,2%1,0%15481580+2%
Москва — Ярославль1060,9%1,0%783860+10%
Москва — Белгород671,2%1,0%20161926-4%
Москва — Сочи1380,9%0,9%48895009+2%
Сочи — Краснодар791,0%0,9%637733+15%
Москва — Смоленск15100,8%0,9%906815-10%
Москва — Брянск12110,9%0,9%803736-8%
Москва — Адлер22120,5%0,9%43974274-3%
Москва — Владимир9130,9%0,8%7801031+32%
Москва — Тула19140,6%0,8%491659+34%
Москва — Курск14150,8%0,8%132713361%
Москва — Саратов8161,0%0,7%24122246-7%
Москва — Орёл16170,7%0,7%835963+15%
Москва — Ростов-на-Дону18180,6%0,7%33923497+3%
Краснодар — Адлер20190,6%0,6%685793+16%
Москва — Симферополь200,6%6649

Данные по билетам с датами поездки в период с 1 по 30 апреля

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков Туту.ру, больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж. Топ-5 направлений ничуть не изменился по сравнению с апрелем 2019 года.

Также в топ-20 вошли поезда, курсирующие между Москвой и такими городами, как: Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. Кроме того, в рейтинг попали поезда, следующие по маршрутам Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.

Аналитики Туту.ру отмечают, что сохраняется запрос на ж/д путешествия на небольшие расстояния, куда можно отправиться бюджетно, чтобы сменить обстановку, например, на выходные. Из топ-20 направлений 8 вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.

Средний чек за ж/д билет по России на апрель составляет 2 262 рубля в одну сторону. В апреле 2019 года он был равен 1 862 рублям. То есть за два года средний чек вырос более чем на 20%.

Среди направлений из топ-20 больше всего средний чек увеличился на маршрутах Москва — Иваново (+35%), Москва — Тула (+34%) и Москва — Владимир (+32%). При этом есть ряд направлений, где средний чек заметно сократился. Среди маршрутов, вошедших в топ-20, к ним относятся Москва — Нижний Новгород (-11%) и Москва — Смоленск (-10%).

Среди других направлений аналитики Туту.ру отмечают сокращение среднего чека по следующим маршрутам: Пермь — Екатеринбург (-32%), Москва — Петрозаводск (-23%), Москва — Пенза (-21%), Москва — Минеральные Воды (-17%) и Санкт-Петербург — Ярославль (-16%).

Поезд - на отдых: как в апреле изменились цены на самых популярных турнаправлениях

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