«Поезд Победы» прибудет в Керчь не 14, а 17 ноября

17 ноября (а не 14-го, как планировалось ранее) уникальная иммерсивная выставка «Поезд Победы» прибудет в Керчь. Сейчас, в силу эпидемиологической обстановки, экспозиция работает в демонстрационном режиме. Это значит, что количество посетителей ограничено: ознакомиться с панорамой могут не более 300 посетителей в каждом городе.

На данном этапе, до появления открытой регистрации на сайте, группы формирует администрация города. Списки посетителей составляются случайным образом из общего реестра, который предоставляют местные ВУЗы и учебные заведения в администрацию Керчи. На эти меры организаторы и региональные власти были вынуждены пойти, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Посещение выставки, безусловно, осуществляется с применением всех мер безопасности. На входе посетителям будут выданы маски и перчатки, осуществлен замер температуры тела. Там же расположены бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. Кроме того, в каждом вагоне по рекомендации Роспотребнадзора установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, — рассказали организаторы акции.

Однако этих мер будет недостаточно, если сами посетители не будут соблюдать социальную дистанцию. В условиях естественной низкой пропускной способности поезда, и чтобы избежать лишнего скопления людей, было принято решение пускать небольшие группы по 5 человек с интервалом в 5 минут. Но даже в этом случае организаторы настоятельно просят сохранять социальную дистанцию даже внутри этих маленьких групп.

Для того, чтобы поезд могли посетить все, было принято решение о продлении экспозиции до следующего года. Поэтому «Поезд Победы» обязательно вернется в Керчь ближе к 9 мая, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется.

Фото: поездпобеды.рф.