Погода позволяет: в Симферополе начался ямочный ремонт

С учётом погодных условий на улицах крымской столицы проводится ямочный ремонт с использованием литого асфальта. Об этом сообщил заместитель директора МБУ «Город» Андрей Бухарин.

Он уточнил, что за прошедшие сутки на семи улицах крымской столицы устранены дефекты асфальтового покрытия. Рабочая бригада «Города» ликвидировала ямы на улицах Дмитрия Ульянова, Кантар, Кара-Дениз, Балаклавской, Амет-Хана Султана и Залесской, а также на перекрёстке улиц Дмитрия Ульянова и Русской.

Сутками ранее работали на улицах Кечкеметской, Киевской, Титова, Некрасова, Гоголя, Ракетной и Трубаченко, а также на транспортном кольце площади Куйбышева.

Ремонт проводился литым асфальтом. Данные работы считаются аварийным ямочным ремонтом, так как в зимнем содержании улично-дорожной сети применяется другая технология и иная консистенция асфальта. На данный момент мы латаем наиболее рваные и опасные ямы на улицах города, – отметил Андрей Бухарин.

По его информации, на данном направлении задействовано две единицы техники и шесть работников МБУ «Город».

Литой асфальт отличается от стандартной смеси наличием в составе твердого битума, который обладает повышенной вязкостью за счёт минеральных включений. Благодаря такой технологии ямочный ремонт дорог можно производить в зимний период. Именно «литые смеси» способны образовать прочное сцепление с основанием при минусовых температурах, повышенной влажности и выпадении осадков.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.