Погода в Крыму — дождь будет ночью, а днём без осадков

В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.

Ночью дожди, днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°. В начале рабочей недели без существенных осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем воздух прогреется до 12-17° тепла. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .