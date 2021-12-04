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Погода в Крыму - дождь будет ночью, а днём без осадков
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — дождь будет ночью, а днём без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:11 04.12.2021

В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.

Ночью дожди, днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°. В начале рабочей недели без существенных осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем воздух прогреется до 12-17° тепла. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дождь будет ночью, а днём без осадков

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