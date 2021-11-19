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Погода в Крыму - дожди, и местам сильные
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — дожди, и местам сильные

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:09 19.11.2021

В субботу атмосферный фронтальный раздел, смещающийся на Крым с северо-запада, вызовет дожди, местами сильные; в горах со снегом.

Ветер западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +6…+11°; в горах днем и ночью около 0°. В воскресенье и в начале следующей недели без осадков, дневная температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди, и местам сильные

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