Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — южный циклон пришёл

crimeapress_news

реклама в крыму
Январский дождь (а может, и снег) как надежда. Декабрь лишь усилил водный кризис в Крыму
Фото: xusenru, pixabay.com

Погода в Крыму — южный циклон пришёл

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:28 15.03.2021

В ближайшие трое суток южный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Небо покроется облаками, пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 16 марта ночью +2…+7°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В последующие два дня температурный фон будет ниже на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - южный циклон пришёл

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.