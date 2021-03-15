Погода в Крыму — южный циклон пришёл

В ближайшие трое суток южный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Небо покроется облаками, пройдут дожди, местами очень сильные. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 16 марта ночью +2…+7°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В последующие два дня температурный фон будет ниже на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .