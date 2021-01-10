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Погода в Крыму капризничает - циклон пришёл
фото: stux (pixabay.com)

Погода в Крыму капризничает — циклон пришёл

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:56 10.01.2021

В ближайшие трое суток активные циклонические процессы вызовут в Крыму неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, снега. На дорогах вероятно образование гололедицы. Температура воздуха ночью 11 января 0…-5°, 12 января -3…+2°, на ЮБК +1…+6°; днем +1…+6°.  13 января в связи с выходом южного циклона ожидается кратковременное повышение дневной температуры воздуха до +9…+14°, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, местами сильный дождь, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Напомним, в Севастополе ожидается гололедица. Водителям стоит быть предельно осторожными — здесь.

Погода в Крыму капризничает - циклон пришёл

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