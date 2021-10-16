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Погода в Крыму - настоящая осень
фото: Scott Webb (pexels.com)

Погода в Крыму — настоящая осень

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:01 16.10.2021

В воскресенье и начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться зоной атмосферных фронтов.

Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Температура  воздуха  ночью  7…12°,  днем 12…17°, с понижением  19 октября на  2-3° . Ветер переменных направлений 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - настоящая осень

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