Погода в Крыму — настоящая осень

В воскресенье и начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться зоной атмосферных фронтов.

Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 12…17°, с понижением 19 октября на 2-3° . Ветер переменных направлений 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .