Погода в Крыму — в начале недели без осадков

Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 15…20°, в горах 9…14°. В среду погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Вероятны отдельные грозы. Ветер постепенно изменит направление на юго-западный и местами усилится до 20 м/с. Температура воздуха понизится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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