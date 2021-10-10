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Погода в Крыму - в начале недели без осадков
фото: Marta Wave (pexels.com)

Погода в Крыму — в начале недели без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:18 10.10.2021

В понедельник и вторник в Крыму без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 15…20°, в горах 9…14°. В среду погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Вероятны отдельные грозы. Ветер постепенно изменит направление на юго-западный и местами усилится до 20 м/с. Температура воздуха понизится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - в начале недели без осадков

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