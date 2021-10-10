Погода в Крыму — в начале недели без осадков

В понедельник и вторник в Крыму без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 15…20°, в горах 9…14°. В среду погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Вероятны отдельные грозы. Ветер постепенно изменит направление на юго-западный и местами усилится до 20 м/с. Температура воздуха понизится на 2-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .