Погода в Крыму: в воскресенье — жара, во вторник ждём дождей

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода.

Во вторник — 3 августа — в дневные часы возможны локальные грозовые дожди конвективного характера. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье 21…26°; днем 30…35°, в горах 23…28°. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .