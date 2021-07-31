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Погода в Крыму: в воскресенье - жара, во вторник ждём дождей
фото: pxhere.com

Погода в Крыму: в воскресенье — жара, во вторник ждём дождей

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:06 31.07.2021

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится жаркая погода.

Во вторник — 3 августа — в дневные часы возможны локальные грозовые дожди конвективного характера. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье 21…26°; днем 30…35°, в горах 23…28°. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: в воскресенье - жара, во вторник ждём дождей

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