Погода в Крыму — ждём первых весенних гроз

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы вероятны грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью 21 апреля порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем воздух прогреется до +12.…+17°, в горах +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .