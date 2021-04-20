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Погода в Крыму - ждём первых весенних гроз
фото: bogitw (pixabay.com)

Погода в Крыму — ждём первых весенних гроз

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 20.04.2021

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы вероятны грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, ночью 21 апреля порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем воздух прогреется до +12.…+17°, в горах +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - ждём первых весенних гроз

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