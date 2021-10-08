Погодное явление: роса

Задумывались ли вы, как в песках пустыни в таких сухих условиях выживают немногочисленные растения? Это происходит благодаря росе, которая образуется при перепадах температур в ночное и утреннее время. Капельки тут же впитываются в песок, и некоторым растениям этой влаги вполне хватает для нормальной жизни. Народная примета гласит: после обильной росы последует ясный день. Просто люди заметили, что роса образуется в тихую погоду, когда поверхность земли охлаждается и излучает в атмосферу тепло. Специалисты портала https://meteo.ua/ делятся подробной информацией об этом погодном явлении.

Как появляется роса?

Роса — это оседающие на растениях мелкие капли воды, по сути — конденсат водяного пара. Он выделяется из насыщенного влагой воздуха при понижении температуры. Наиболее благоприятный период образования росы — ясная погода, слабый ветерок и наличие поверхностей, легко отдающих тепло. Капельки чаще всего можно наблюдать на траве. Почва долго сохраняет тепло, поэтому на тропинках редко удается увидеть росу.

Капли образуются после того, как теплый влажный воздух попадает на почву и растения с более низкой температурой. После захода солнца они начинают отдавать тепло в атмосферу, поэтому их температура с наступлением вечера резко снижается. В то же время воздушные массы, находящиеся у поверхности земли, остывают медленнее. Охлажденный воздух повышает относительную влажность теплого потока. Точка росы наступает в момент снижения температуры воздуха до такой степени, что находящийся в нем пар достигает точки насыщения, т. е. вода больше не может растворяться в атмосфере и выпадает в осадок. Чем ниже температура воздушного потока у поверхности земли, тем быстрее происходят насыщение паром и образование росы.

Самая мощная роса образуется в тропиках. Нижний слой воздуха здесь содержит много водяного пара. Кроме того, тут очень длинные ночи, поэтому поверхность земли охлаждается интенсивно, утренняя влага обильно конденсируется.

Влияние относительной влажности воздуха

Рассмотрим влияние этого показателя на примере окружающей температуры +20 °С, если относительная влажность будет составлять:

100% — роса образуется уже при этой температуре;

80% — капли появятся при снижении температуры до +16 °С;

50% — при +8,6 °С;

30% — при +1 °С.

Виды росы

Водяной пар всегда есть в атмосфере Земли, что обусловлено непрерывным процессом испарения. Только его количество во многом зависит от климатических особенностей, наличия и количества водоемов. Чем обильнее грунт и воздух возле него насыщены водяными парами, тем больше будет росы.

Если утренние капли образовались в условиях пониженной температуры, например поздней осенью, они замерзают. Такую росу мы называем инеем, поскольку она напоминает маленькие снежинки и свидетельствует о первых заморозках. Если понижение температуры небольшое, образуются шестиугольные кристаллики, при более сильных заморозках — ледяные кристаллики, похожие на тупоконечные иголки.

Иней позволяет определить температуру, при которой он образовался. Если относительная влажность утром составляла 50%, а температура воздуха была +2 °С, значит, точка росы ночью равнялась 6,8 °С.