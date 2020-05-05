Погоду в Крыму делает пониженное атмосферное давление

Большую часть текущей недели область пониженного атмосферного давления определит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах сильный, до 17 м/с. Температура воздуха составит: ночью +7…+12°, днем +16…+21°, с постепенным понижением дневных температур на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .