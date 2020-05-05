Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погоду в Крыму делает пониженное атмосферное давление

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Погоду в Крыму делает пониженное атмосферное давление
иллюстрация: pxhere.com

Погоду в Крыму делает пониженное атмосферное давление

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:46 05.05.2020

Большую часть текущей недели область пониженного атмосферного давления определит в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах сильный, до 17 м/с. Температура воздуха составит: ночью +7…+12°, днем +16…+21°, с постепенным понижением дневных температур на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погоду в Крыму делает пониженное атмосферное давление

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.