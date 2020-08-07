Пограничники изъяли у крымчанина античные и средневековые монеты

Пограничники изъяли у жителя Крыма более 200 античных и средневековых монет и других предметов старины, имеющих историческую ценность.

В поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по РК попал 26-летний россиянин, который предположительно занимается коллекционированием предметов старины. Во время осмотра квартиры, где живет мужчина, пограничники обнаружили и изъяли более 200 монет. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.15.1 (Незаконный оборот археологических предметов). Проведенная «Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником» искусствоведческая экспертиза установила, что представленные на изучение образцы имеют культурную и историческую ценность и относятся к эпохе античности и средневековья, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче изъятых ценностей в один из музеев Крыма.