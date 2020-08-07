Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Пограничники изъяли у крымчанина античные и средневековые монеты

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пограничники изъяли у крымчанина античные и средневековые монеты

Пограничники изъяли у крымчанина античные и средневековые монеты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 07.08.2020

Пограничники изъяли у жителя Крыма более 200 античных и средневековых монет и других предметов старины, имеющих историческую ценность.

В поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по РК попал 26-летний россиянин, который предположительно занимается коллекционированием предметов старины. Во время осмотра квартиры, где живет мужчина, пограничники обнаружили и изъяли более 200 монет. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.15.1 (Незаконный оборот археологических предметов). Проведенная «Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником» искусствоведческая экспертиза установила, что представленные на изучение образцы имеют культурную и историческую ценность и относятся к эпохе античности и средневековья, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче изъятых ценностей в один из музеев Крыма.

Пограничники изъяли у крымчанина античные и средневековые монеты

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.