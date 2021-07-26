Погремушки и прорезыватели: обязательные атрибуты здорового детства

Именно — обязательные. Специалисты отмечают, что с погремушек малыши начинают знакомиться с этим миром, а прорезыватели (облегчают состояние ребёнка, когда режутся зубы) — незаменимые помощники в том, что касается физического развития ребёнка. Но! Только в том случае, если и те, и другие хорошего качества, безопасные, своевременно используемые — не раньше и не позже достижения малышом определённого возраста. На что опираться, выбирая погремушки и прорезыватели https://chicco.com.ua/igrushki/pogremushki-i-gryzuny.html, какими они должны быть, чтобы при использовании была польза и ни малейшего вреда?

Здесь стоит сразу сказать, что и погремушки, и прорезыватели бывают самыми разными. Последние, к примеру, нередко можно увидеть в модифицированном виде — их заполняют водой или специальным гелем. Считается, что при охлаждении такие изделия приобретают лёгкий эффект обезболивания.

Погремушки и прорезыватели — суть вопроса

Под сутью вопроса в данном случае понимается материал, из которого производят такие изделия.

И это очень важно по одной простой причине: и погремушки, и прорезыватели малыш просто вертеть-крутить в руках не будет. «В рот!» — вот тот подход, который будет использовать ребёнок, «выстраивая отношения» с этими игрушками. На то они и рассчитаны, впрочем… Потому их качественные показатели здесь в приоритете.

Изделиям из каких материалов можно доверять?

Самыми безопасными на день сегодняшний, говорят эксперты, считаются погремушки и прорезыватели, произведённые из силикона . Плюсов несколько: нет привкуса, они не деформируются, их можно стерилизовать практически всеми видами стерилизаторов.

. Плюсов несколько: нет привкуса, они не деформируются, их можно стерилизовать практически всеми видами стерилизаторов. На втором месте по популярности стоят изделия из латекса, резины и каучука . Аналогичны по эксплуатационным параметрам силиконовым. Однако есть существенный минус: их нельзя кипятить, если используется такой метод стерилизации. Только мыть в мыльной воде и щёткой, что многие современные мамы считают мало допустимым. Плюс к этому: бывает «послевкусие».

. Аналогичны по эксплуатационным параметрам силиконовым. Однако есть существенный минус: их нельзя кипятить, если используется такой метод стерилизации. Только мыть в мыльной воде и щёткой, что многие современные мамы считают мало допустимым. Плюс к этому: бывает «послевкусие». Пластик при изготовлении игрушек для малышей хорош, если используются пищевые его виды. Материал крепкий и эластичный. Стерилизовать можно любыми способами.

при изготовлении игрушек для малышей хорош, если используются пищевые его виды. Материал крепкий и эластичный. Стерилизовать можно любыми способами. Деревянные погремушки. В общем-то, и первый материал, и второй при производстве как погремушек, так и прорезывателей используют десятилетиями. А то и столетиями! Ещё на Руси деревянные погремушки помогали растить детей. Сегодня они также в моде — довольно востребованы с точки зрения экологичности. Совет: если выбирать такие игрушки, то они должны быть сделаны из определённые сорта дерева — можжевельник, бук, клён; должны быть максимально тщательно обработаны — не иметь сколов, изъянов, зазубрин; не быть крашеными. Основной минус таких погремушек и прорезывателей — они сложно поддаются стерилизации, а потому их проще чаще менять, чем быть уверенными в полной их чистоте.

погремушки. В общем-то, и первый материал, и второй при производстве как погремушек, так и прорезывателей используют десятилетиями. А то и столетиями! Ещё на Руси деревянные погремушки помогали растить детей. Сегодня они также в моде — довольно востребованы с точки зрения экологичности. Совет: если выбирать такие игрушки, то они должны быть сделаны из определённые сорта дерева — можжевельник, бук, клён; должны быть максимально тщательно обработаны — не иметь сколов, изъянов, зазубрин; не быть крашеными. Основной минус таких погремушек и прорезывателей — они сложно поддаются стерилизации, а потому их проще чаще менять, чем быть уверенными в полной их чистоте. Есть и ещё один вид прорезывателей — текстильные. Их не так часто можно встретить в продаже, однако плюсы у них точно есть: считается, что малыш чувствует себя максимально комфортно с ними, потому как они впитывают слюну, которая выделятся в большом количестве при прорезывании зубов. Стерилизуют их по старинке — стирают, отпаривают и хорошо проглаживают.

Какие выбрать? На самом деле, главный подсказчик здесь — сам малыш. Одним нравится одно, другим другое. Однако, говорят специалисты, делая выбор, стоит всё-таки ориентироваться на то, кем игрушка произведена. От откровенно дешёвого масс-маркета лучше отказаться.

Погремушки и прорезыватели: хорошо, когда просто

Здесь речь идёт о том, что:

как погремушки, так и прорезыватели должны быть максимально простыми. Без лишних деталей, которые могут оторваться, отломаться, поранить малыша.

игрушки должны быть комфортными в использовании — хорошо лежать в руке, в частности. И! Не быть совсем уж маленькими: взять в рот и проглотить — любимая забава всех ребятишек определённого возраста.

погремушки и прорезыватели должны быть яркими, но не «ядовито-насыщенными». Должны издавать звук, но не резкий.

И, наконец, детские игрушки должны быть разной формы. В младенчестве (начиная с 5-6 месяцев) закладываются процессы, связанные с мелкой моторикой. Идеальный вариант, если у малыша будет несколько погремушек, выполненных из различных материалов. Быть как мягкими, так и жёсткими. Это важно для развития тактильных механорецепторов.