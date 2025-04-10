Погулять поехала... Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю жительницу Симферополя

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП № 2 «Киевский» совместно с коллегами из г. Евпатории установили местонахождение пропавшей. Полицейские обнаружили ее на автобусной остановке в селе Известковое Сакского района. Девушка рассказала, что вместе с другом поехала в Евпаторию погулять, а родным об этом не сообщила. Сотрудники полиции доставили несовершеннолетнюю в Симферополь и передали в руки матери. За время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было. С девушкой и её родными полицейские провели профилактическую беседу, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.