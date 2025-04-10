Погулять поехала... Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю жительницу Симферополя

9 апреля в дежурную часть ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее 17-летней дочери, которая ушла из дома 7 апреля и до настоящего времени не вернулась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП № 2 «Киевский» совместно с коллегами из г. Евпатории установили местонахождение пропавшей. Полицейские обнаружили ее на автобусной остановке в селе Известковое Сакского района. Девушка рассказала, что вместе с другом поехала в Евпаторию погулять, а родным об этом не сообщила. Сотрудники полиции доставили несовершеннолетнюю в Симферополь и передали в руки матери. За время нахождения вне дома никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было. С девушкой и её родными полицейские провели профилактическую беседу, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Мама подростка поблагодарила сотрудников полиции за помощь в розыске дочери и за возвращение домой.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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