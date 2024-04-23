Следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения девушки в Евпатории

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории.

По сообщениям родственников, 20 апреля девушка отлучилась из дома и более на связь не выходила.

В настоящее время на розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтёрами отряда «Лиза Алерт Крым». Проверяется информация от местных жителей, которые видели девушку в пределах местности в последние дни. Ход мероприятий находится на контроле руководителя Главного следственного управления, — сообщили в Следкоме.

В отряде «Лиза Алерт Крым» подтверждают: тема актуальная, поиски девушки продолжаются.

Помогите найти человека. Пропала Кужная Джессика Мариановна, 23 года (2000 г.р.), г. Евпатория, Республика Крым. С 20 апреля 2024 года её местонахождение неизвестно. Тема на форуме: https://vk.cc/cwkLoc. Инфорг: Зейнеп, 89788081498,- отмечается в группе ВК Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

23-летняя Джессика работала официанткой в местной пиццерии.

По предварительной информации, девушка вышла из дома с кошкой в домашней одежде в районе ул. Желябова 51. Рост пропавшей 184 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зелёные, — пишут в соцсетях.