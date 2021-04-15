Поиском пресной воды под Азовским морем занимается «Росгеология»

Цена разведки — 70 млн. рублей.

Правительство России распорядилось выделить «Росгеологии» в 2021 году 70 млн. рублей субсидии на проведение геологоразведки под Азовским морем, для поиска пресной воды, которая могла бы использоваться в Крыму. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 10 апреля, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Работы проводятся для «оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод» в Азовском море. Кабмин РФ ждет доклад федерального агентства по недропользованию об использовании выделенных средств до февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что объемы пресной воды под дном Азовского моря могут достигать 100 млрд. кубометров. Точные цифры, глубина подземных вод, их удаленность от берега будут известны к июлю. Работы в Азовском море уже ведутся.

Ключевой вопрос – на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине, — отметил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. — Мы с «Росгеологией» это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть – а мы уже точно видим, что по методу добычи нефти можно воду добывать, и такой опыт мировой есть, у нас есть возможность в наш крымский канал (Северо-Крымский канал – ред.) подать эту воду, – тогда у нас большая часть территории региона будет обеспечена дополнительным объемом воды.

Напомним, Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд. рублей.