Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Поисковому отряду #ЛизаАлерт нужны добровольцы во всех районах Крымского полуострова
Новости Республики
Поисковому отряду #ЛизаАлерт нужны добровольцы во всех районах Крымского полуострова

Поисковому отряду #ЛизаАлерт нужны добровольцы во всех районах Крымского полуострова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:17 14.08.2025

В отряде #ЛизаАлерт отмечают:

На каждом поиске время — на вес золота. Время, которое неумолимо отсчитывает часы жизни пропавшего человека. А мы стараемся как можно скорее остановить этот страшный обратный отсчёт фразой «Найден, жив!»

Отряд «ЛизаАлерт» готов прийти на помощь в любом уголке Крыма, независимо от расстояния. Но, к сожалению, чем дальше от центра находится район поисков, тем больше времени нужно поисковикам для того, чтобы добраться до места, ведь большинство наших добровольцев проживает в Севастополе и Симферополе.

Добровольцем «ЛизаАлерт» может стать любой, где бы вы ни жили. Нужно лишь желание и немного свободного времени — всему остальному научим.

Помогать можно и «в поле», и из дома: выезжать на поиски, прозванивать медучреждения, распространять ориентировки. В отряде каждому найдётся посильная задача. Иногда один звонок или репост приближает встречу пропавшего человека с его близкими.

Присоединиться к «ЛизаАлерт» в Республике Крым можно, заполнив анкету по ссылке: vk.com/app5619682_-42983463 Будьте с нами!

1 1 голос
Оцените материал
Узнайте больше:  В Крыму анонсируют первый передвижной фестиваль уличных театров
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x