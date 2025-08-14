Поисковому отряду #ЛизаАлерт нужны добровольцы во всех районах Крымского полуострова

В отряде #ЛизаАлерт отмечают:

На каждом поиске время — на вес золота. Время, которое неумолимо отсчитывает часы жизни пропавшего человека. А мы стараемся как можно скорее остановить этот страшный обратный отсчёт фразой «Найден, жив!»

Отряд «ЛизаАлерт» готов прийти на помощь в любом уголке Крыма, независимо от расстояния. Но, к сожалению, чем дальше от центра находится район поисков, тем больше времени нужно поисковикам для того, чтобы добраться до места, ведь большинство наших добровольцев проживает в Севастополе и Симферополе.

Добровольцем «ЛизаАлерт» может стать любой, где бы вы ни жили. Нужно лишь желание и немного свободного времени — всему остальному научим.

Помогать можно и «в поле», и из дома: выезжать на поиски, прозванивать медучреждения, распространять ориентировки. В отряде каждому найдётся посильная задача. Иногда один звонок или репост приближает встречу пропавшего человека с его близкими.

Присоединиться к «ЛизаАлерт» в Республике Крым можно, заполнив анкету по ссылке: vk.com/app5619682_-42983463 Будьте с нами!