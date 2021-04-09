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Появилось видео задержания террористов в Крыму
Скриншот: ЦОС ФСБ

Появилось видео задержания террористов в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 09.04.2021

Как мы уже сообщали, в Крыму предотвращен теракт. Оперативники ФСБ задержали двоих граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. После совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии.

ЦОС ФСБ обнародовал видео задержания боевиков в Крыму.

Появилось видео задержания террористов в Крыму

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