Появилось видео задержания террористов в Крыму

Как мы уже сообщали, в Крыму предотвращен теракт. Оперативники ФСБ задержали двоих граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. После совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии.

ЦОС ФСБ обнародовал видео задержания боевиков в Крыму.