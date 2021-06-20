Пойми меня правильно... Профессиональный перевод документов. Кому доверить?

Мир велик и с каждым днём люди, живущие в разных странах, всё теснее взаимодействуют друг с другом. Причём как с точки зрения личных связей, так и делового сотрудничества. И если в первом случае общение зачастую и без проблем строится по принципу «Твоя моя не понимать, но как-нибудь разберёмся», то во втором варианте такой «авось» не допустим — может дорого обойтись. И в первую очередь тогда, когда речь идёт о документообороте. Скажете, какие вопросы — онлайн-переводчики в помощь? Это не так, говорят эксперты. На таком отношении к делу уже «погорели» многие. Суть в том, что любая «бумага», на которой стоит подпись ответственного лица, превращается в документ. И даже самая незначительная ошибка (а онлайн-переводчики мастера их допускать) может стать роковой. Плюс: грамотно составленные документы, на каком бы языке они ни были, — это показатель высокого статуса организации. Её репутация. Именно поэтому специалисты настаивают: если есть необходимость в переводе документов — идём за помощью к профессионалам. И не к соседу-полиглоту, а в специализированную компанию.

В Бюро переводов Эксперт отмечают: такая услуга сегодня действительно очень востребована. И, да: перевод документов — задача со многими сложными моментами. Как лингвистическими, так и юридическими.

Профессиональный перевод — это…

Что же являет собой профессиональный перевод документов? Или скажем проще — как не ошибиться в выборе компании, которой можно доверить решение проблемы? О процессе стоит знать следующее:

переводами текстов в компании должны заниматься дипломированные лингвисты. И не едва вставшие со студенческой скамьи, а со значительным переводческим опытом.

Для каждого текста, который мы получаем, мы подбираем лингвиста, который является профессионалом в данной отрасли. Благодаря такому распределению работы перевод документов осуществляется максимально качественно. Ведь профильный специалист не только прекрасно владеет языком, но знаком с деталями и тонкостями перевода в данной конкретной сфере, — озвучивают свой алгоритм работы в Бюро переводов Эксперт.

компания должна обладать соответствующими техническими возможностями. Другими словами, использовать современное ПО для работы с документами клиентов, а не действовать по старинке, «вручную» перелопачивая информацию. Это важно как с точки зрения качества результата, так и с точки зрения сроков исполнения заказов.

профессиональная «компания-переводчик» гарантирует приватность, конфиденциальность, защиту данных клиентов — в договоре не отказывается закреплять тот факт, что информация, попавшая к специалистам,.. грубо говоря… «по рукам» не пойдёт.

Ещё одним (а может быть и главным) показателем высокого уровня Бюро переводов является — клиентоориентированность. И в данном случае речь, в частности, идёт о таком важном моменте: хорошие специалисты всегда понимают, когда и какая подсказка нужна клиенту. Дело в том, что зачастую перевод документов сопряжен с необходимостью проведения обязательных юридических действий (заверение бумаг у нотариуса, к примеру). Разумеется, клиенты не всегда в курсе таких тонкостей. Задача специалистов — «подстелить соломку».

Наши менеджеры, к примеру, не только консультируют и подбирают правильного переводчика, но и помогают клиентам с выбором оптимального набора услуг. Они курируют весь процесс работы над документами и всегда на связи с клиентами. Мы предоставляем комплексные услуги. Сами истребуем документы, сами проставляем апостиль, легализацию, осуществляем перевод и нотариальное заверение документов, верстку документов при необходимости, — говорят в Бюро переводов Эксперт.



Что касается сроков выполнения переводов. Мгновенных результатов профессионалы точно не пообещают. Слишком высокая скорость должна насторожить.

И! Стоит ли при выборе компании, осуществляющей переводы документов, ориентироваться на стоимость услуг? Скажем так, за дешевизной лучше не гнаться. Работа лингвистов во всём мире цениться высоко. Слишком заниженные цены практически всегда означают либо низкое качество работы, либо то, что команда компании лишь нарабатывает опыт на этом рынке услуг. Выбирайте «золотую середину» — не ошибётесь.