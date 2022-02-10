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Пока погода позволяет, в Симферополе продолжили ямочный ремонт дорог

Пока погода позволяет, в Симферополе продолжили ямочный ремонт дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 10.02.2022

Грустная шутка: «Вместе со снегом сошел и асфальт», — в Симферополе реальность. С наступлением более-менее сухой погоды коммунальщики продолжили ямочный ремонт дорог.

Пока погода позволяет, в Симферополе продолжили ямочный ремонт дорог

С наступлением благоприятных погодных условий сотрудники МБУ «Город» вышли на улицы города с ямочным ремонтом. Сегодня работы проводились на улицах Караимская, Пролетарская и проспекте Кирова. Перечень работ по улицам составляется в ежедневном режиме. Приоритет отдается улицам с активным движением общественного транспорта, – рассказал директор предприятия «Город» Антон Гумен.

Пока погода позволяет, в Симферополе продолжили ямочный ремонт дорог

В соответствующих работах задействовано две бригады и до 6 единиц специализированной техники.

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Пока погода позволяет, в Симферополе продолжили ямочный ремонт дорог

По словам Антона Гумена, в этом году в Симферополе на асфальтирование дорог «большими картами» (большими участками) запланировано 30 миллионов рублей. Планируется отремонтировать около 35 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

Пока погода позволяет, в Симферополе продолжили ямочный ремонт дорог


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