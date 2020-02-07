Поклонская назвала способ возобновить подачу днепровской воды в Крым. Понадобятся вилы и факелы

А еще надо позвать Грету Тунберг.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма прокомментировала «заявления» украинских властей о том, что днепровскую воду на полуостров те не подадут «никогда». Поклонская саркастична:

Выходит какой-то «мистер Икс» (называет себя представителем Президента Украины в Крыму, ага) и успокаивает националистов: не волнуйтесь, дамбу никто не откроет — 2,5 млн. человек воду не получат! У меня дельное предложение к Владимиру Зеленскому: отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку. И бешеные псы (вроде Ленура Ислямова с Чубаровым) пустят слюнки и успокоятся. А бестолковых чиновников на заоблачных зарплатах, которые якобы занимаются Крымом, разгоните — они не нужны.

Ситуацию с «водной блокадой» Крыма она назвала «средневековьем» и (полушутя) назвала способ наполнить Северо-Крымский канал.