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Поклонская назвала способ возобновить подачу днепровской воды в Крым. Понадобятся вилы и факелы
Фото: ФБ

Поклонская назвала способ возобновить подачу днепровской воды в Крым. Понадобятся вилы и факелы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:20 07.02.2020

А еще надо позвать Грету Тунберг.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма прокомментировала «заявления» украинских властей о том, что днепровскую воду на полуостров те не подадут «никогда». Поклонская саркастична:

Выходит какой-то «мистер Икс» (называет себя представителем Президента Украины в Крыму, ага) и успокаивает националистов: не волнуйтесь, дамбу никто не откроет — 2,5 млн. человек воду не получат!

У меня дельное предложение к Владимиру Зеленскому: отправьте психиатра к вашим маньякам на границе с Крымом — пусть доктор сделает им укольчик и даст пилюльку. И бешеные псы (вроде Ленура Ислямова с Чубаровым) пустят слюнки и успокоятся. А бестолковых чиновников на заоблачных зарплатах, которые якобы занимаются Крымом, разгоните — они не нужны.

Ситуацию с «водной блокадой» Крыма она назвала «средневековьем» и (полушутя) назвала способ наполнить Северо-Крымский канал.

Это какое-то средневековье, ей-Богу! Ещё бы воду отравили, чтобы погубить неугодных крымчан! Придётся нам тоже взять вилы и факелы и вместе с жителями Херсона гнать меджлисовских и бандеровских хамов подальше — к польской границе (там их встретят).

Но для начала можно пригласить Грету Тунберг. Она же ведь экоактивистка? Вот пусть и помогает! Встанем с ней с плакатами, развернёмся в сторону Украины, чтобы там с помощью биноклей смогли прочесть наш лозунг: «Вы украли нашу воду!», — написала на своей странице в Facebook Поклонская.

Поклонская назвала способ возобновить подачу днепровской воды в Крым. Понадобятся вилы и факелы

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