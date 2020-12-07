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Поклонская пригласила в Крым… Илона Маска. Решать проблему водоснабжения полуострова
Фото: страница Н.Поклонской в Facebook

Поклонская пригласила в Крым… Илона Маска. Решать проблему водоснабжения полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 07.12.2020

Илона Маска пригласили в Крым. Шутя и неофициально, но… В каждой шутке есть примесь горечи. Что-то ни ООН, ни США, ни Европа, ни инноваторы с общественными деятелями в упор не замечают проблемы водоснабжения Крыма. На Марс – пожалуйста… А в Крым ни-ни. Двойные стандарты, они такие. Ну а приглашение озвучила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. И повод нашла хороший – переезд американского гения.

Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию.

Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не  межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды.

Как тебе такое, Илон Маск? – написала Поклонская на своей странице Facebook.

Интересно, ответ на приглашение-вызов последует?

Поклонская пригласила в Крым… Илона Маска. Решать проблему водоснабжения полуострова

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