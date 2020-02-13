Поклонская призвала президента Украины «разрушить Берлинскую стену» и дать воду в Крым

Наталья Поклонская на своей странице в Facebook прокомментировала все последние «споры и подвижки» по поводу подачи днепровской воды в Крым. Она призвала президента Зеленского не продолжать политику предшественника.

Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет. И вот орды нациков бушуют: «Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!». Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием — ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха.

А сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма — ищут варианты и способы договориться. Ведь Пётр Порошенко (наверное, проснувшийся в хлеву с дикого похмелья) перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды — хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладошки, восхищаясь жестокостью этого хряка.

Река Днепр течёт через три страны (Белоруссия, Украина и Россия) — и поэтому является международной рекой. Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские сёла, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Чёрного и Азовского морей. И всё это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии.

Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из «СС-2.0», — отметила Поклонская.