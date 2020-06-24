Покупка BTC: практические рекомендации

Для инвестирования необходимы знания — особенно в случае с криптовалютой, потому что рынок электронных денег все еще динамично развивается. Как купить bitcoin и где это сделать?

Выбор кошелька

Прежде чем вы начнете инвестировать в криптовалюту, вы должны позаботиться о вашем собственном кошельке. Хороший вариант — btc кошелек mercuryo. Что это такое? Это эквивалент банковского счета с несколькими счетами. С ним вы сможете:

осуществлять переводы и операции;

хранить приватные ключи доступа к вашим bitcoin;

проверять баланс кошелька и историю транзакций.

Самая важная причина, по которой следует создать кошелек — безопасность ваших финансов. Лучше не хранить много средств в браузерных кошельках или на биржах, так как они уязвимы для хакерских атак. Делайте все платежи прямо из кошелька. Они защищены гораздо лучше, и вы не рискуете потерять контроль над финансовыми ресурсами из-за отсутствия Интернета или неработающего сайта. Теперь можем перейти к основной части статьи.

Какие есть способы купить криптовалюту?

Bitcoin — электронная валюта, поэтому ее можно купить только в электронном виде. У нас на выбор есть 4 разных решения.

Биржа

На бирже вы можете продать и купить цифровую валюту у других инвесторов. Цена устанавливается вручную. При этом необходимо учитывать комиссию, взимаемую посредником, которая обычно не превышает 1%. Биржа дает нам анонимность, так как в большинстве из них нет стандартной верификации личных данных. Есть несколько вариантов сделок:

быстрая сделка — заключается в немедленной покупке или продаже валюты у другого интернет-пользователя по наиболее привлекательному курсу;

оферта — здесь мы определяем условия, на которых должна быть совершена сделка;

автоматический заказ — мы устанавливаем цену, удовлетворяющую нас, и программа совершает сделку, когда наше условие выполняется (при условии, что у вас есть средства, необходимые для выполнения).

Преимущества криптовалютных бирж:

простой и интуитивно понятный в использовании интерфейс;

стабильность;

надежность.

Обменник

Обменник криптовалют работает так же, как и обычный обменник. Вы можете легко и быстро купить биткоины, а также продать их. За свои услуги сервис добавляет маржу, более высокую, чем та, которая добавляется на бирже. Это частично компенсируется тем, что в большинстве обменных пунктов нет необходимости регистрироваться и проходить проверку. Интересно, что многие из таких обменных пунктов существуют не только в Интернете, но и имеют собственные физические отделения, куда мы можем обратиться в случае необходимости.

Прямая покупка

Другой способ увеличить свой портфель BTC — иметь дело с контрагентом. Личный контакт возможен через специальные сервисы. Также можно найти человека на специализированных форумах. На форумах пользователи размещают объявления, часто привлекательные. Конечно, вы также можете размещать собственные объявления на подходящих условиях.

Банкоматы для BTC

Банкоматы для биткоинов только выходят на рынок. Решение гениально по своей простоте — облегчить покупку путем установки оборудования, работающего на базе банкомата. Достаточно иметь необходимое количество наличных, чтобы иметь возможность обменять его на эквивалент в BTC. Такая сделка мгновенная и не требует регистрации или иных формальностей.

Перед тем, как отправиться покорять рынок криптовалют, стоит расширить знания — особенно на практических примерах. Такую возможность предоставляет обучение по инвестированию в криптовалюту. Обычно это встречи инвесторов-практиков с разным уровнем опыта, которые обучают друг друга тому, как лучше всего получать прибыль от bitcoin. Это хороший способ узнать о рынке и инвестициях, какие техники использовать и каких ошибок избегать.