Покупка товаров для животных через Интернет. Что нужно знать?

Когда говорим «для животных», то подразумеваем не только кошек и собак, но и всех представителей огромного семейства «братьев наших меньших» — от четвероногих хвостатых до птиц, рыб, грызунов и террариумных обитателей. Сегодня для каждой из одомашненных человеком «животин» на прилавках магазинов найдётся продукция, в которой есть необходимость: корма, товары для гигиены, ветеринарные средства, косметика, амуниция, аксессуары для домашнего обихода и т.д. И — да: приобретение товаров для животных через Интернет с каждым днём становится всё более популярным решением. В условиях COVID-19 тем более! Правда, как говорят те, для кого такие покупки — привычная обыденность, не всегда процесс «увидел — заказал» приносит нужные результаты. Зачастую и качество товара, купленного заочно без традиционного «пощупать-оценить», хромает, и с доставкой бывают проблемы. Но и другой факт остаётся фактом: процент «непопадания» стремится к нулю в тех случаях, когда покупки осуществляются со знанием определённых правил. Каких?

Первый момент, который стоит однозначно отметить: хотите получить качественную продукцию — обращайтесь за помощью к профессионалам. То есть, в специализированные магазины, действующие не один год — ваш выбор. По той простой причине, что они априори представляют товар достойного уровня. Так, к примеру, в Украине Зоомагазин «Petko» https://petko.com.ua/trixie/c1318/, сотрудничая напрямую с представителями ведущих мировых брендов зоотоваров, гарантируют качество продукции, подтверждая его документально — соответствующими сертификатами, в частности. Почему это так важно? Большая часть товаров для животных, которые их владельцы приобретают через Интернет, так или иначе, но связаны со здоровьем домашних питомцев. Корма, лекарства, аксессуары, уходовая и гигиеническая продукция… И тут крайне важны такие параметры как состав, сроки годности товара, соответствие его существующим требованиям, предъявляемым к такому роду продукции. Нельзя поставить «плюс» в этом плане товару? Можно поплатиться жизнью животного. Потому ВАЖНО при покупке товаров проверять документы, сопровождающие его продажу. Надо ли говорить, что эта задача выполнима только тогда, когда компания действует на рынке легально, отвечая за свои действия?

Во-вторых. Выбирая в интернет-магазине тот или иной товар, обращайте внимание на то, каким образом продукцию вам доставят. Адекватные компании на решении этого вопроса делают акцент. В частности:

гарантируют доставку товаров в надлежащем виде (упаковывают его должным образом во избежание его порчи при транспортировке);

сотрудничают с курьерскими фирмами, гарантирующими выполнение доставки;

предлагают скидки при больших партиях товара (вплоть до бесплатной доставки);

предоставляют документы, которые оговорены в таких случаях законодательством.

В-третьих. Интернет-магазины зоотоваров, которым можно доверять, продумывают до мелочей и систему оплаты реализуемой продукции. Площадки, уважающие клиентов, традиционно на выбор предлагают несколько официальных способов решения финансовых вопросов: от наличного расчёта до карт и электронных кошельков.

В-четвёртых. Одна из отличительных черт специализированных магазинов товаров для животных: их сотрудники — профессионалы. Другими словами, при покупке того или иного товара они могут дать исчерпывающую информацию клиенту: от показаний к использованию до противопоказаний. «Нарвались» на продавцов, которые не в состоянии дать пояснения? Ищите другой магазин! Да, к слову, специализированные… так скажем… «правильные» магазины, как правило, и активно представляют себя в соцсетях. На их страницах и полезную информацию, связанную с товарами публикуют, и на вопросы клиентов отвечают.

Почему приобретать зоотовары через Интернет выгодно?

Существуют как минимум четыре причины, по которым покупки зоотоваров через Интернет, в последнее время стремительно набирают популярность:

Одно дело, когда вы покупаете пару пакетиков корма для рыбок «гуппи», и совсем другой разговор, если вам приходится обеспечивать ежедневную кормёжку… скажем… сенбернара, который корм поглощает килограммами. Другими словами, пусть тяжёлые пакеты с доставкой на дом носит курьер. Без комментарием, правда же?

Интернет-магазины реализуют товары дешевле, чем это делают торговые точки оффлайн. Не волшебство! Просто специализированные онлайн-компании приобретают продукцию напрямую у производителей — посредники исключаются, а вместе с ними и «накрутки» на стоимость.

При покупке в интернет-магазинах можно рассчитывать на существенную скидку и тогда, когда речь идёт о покупке товаров (того же корма) в мешках большой фасовки.

Акции! Онлайн-торговые точки такого рода мероприятия, вроде — «Купи один пакет, второй — бонусом» — проводят с завидной регулярностью. Выгодно? Разумеется.

Ну и, наконец, покупать товары для животных в интернет-магазинах комфортно: два-три клика, не выходя из дома, и необходимая продукция едет к вам. Почувствуйте разницу: не вы ЗА НЕЙ, а она К ВАМ! Этот момент уж точно оценят те, чьи питомцы живут полноценной жизнью — и одёжки носят, и аксессуары меняют «как перчатки», и косметикой активно пользуются. Ведь ассортимент интернет-магазинов зоотоваров, как правило, чрезвычайно велик: от утилитарных товаров до уникальных, которые на оффлайн-прилавках и не встретишь.