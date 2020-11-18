Полезная статья о поликарбонате

Поликарбонат (ПК) — весьма популярный строительный материал. Слабо горючий синтетический полимер, по функционалу схож со стеклом, но прочнее его чуть ли не в 200 раз.

Для изготовления ПК применяют поликарбонатные гранулы.

Прозрачный полимер делится на три вида: сотовый (ячеистый), литой (монолитный) и профилированный. Каждый обладает разными техническими характеристиками и применяется в таких сферах как: дизайн, ремонт, автомобилестроение, реклама, медицина, дачное строительство и производство защитной экипировки. А всё благодаря большому списку преимуществ:

Хорошая ударопрочность. Способен выдержать удары, а также сильные осадки в виде снега;

Способен выдержать удары, а также сильные осадки в виде снега; Малый удельный вес . Позволяет возводить легкие опорные конструкции;

Гибкость . При любой температуре отлично поддаётся сгибанию, что позволяет придать любую желаемую форму;

. При любой температуре отлично поддаётся сгибанию, что позволяет придать любую желаемую форму; Влагостойкость . Не впитывает испарения и воду;

. Не впитывает испарения и воду; Не поддаётся коррозии . Исходя из предыдущего пункта, на ПК нет благоприятных условий для размножения грибка и образования коррозии;

. Исходя из предыдущего пункта, на ПК нет благоприятных условий для размножения грибка и образования коррозии; Рассеивание вредных ультрафиолетовых лучей . На растениях не остается ожогов от солнца. Предметы под навесом из поликарбоната не выгорают;

. На растениях не остается ожогов от солнца. Предметы под навесом из поликарбоната не выгорают; Экологичность . Не выделяет токсинов и токсичных испарений;

. Не выделяет токсинов и токсичных испарений; При деформации не образует острых сколов . В случае непредвиденной ситуации меньшая вероятность порезов или других травмоопасных случаев;

. В случае непредвиденной ситуации меньшая вероятность порезов или других травмоопасных случаев; Тепло — звукоизоляция . Хорошо поглощает шум и на 20% лучше изоляция чем у стекла;

. Хорошо поглощает шум и на 20% лучше изоляция чем у стекла; Стойкость к неконцентрированным хим. веществам . За счет этого, часто используется на промышленных предприятиях и медицине;

. За счет этого, часто используется на промышленных предприятиях и медицине; Пожаростойкость . Без открытого пламени, горение прекращается;

. Без открытого пламени, горение прекращается; Большой выбор в цветовой палитре . У пластика много цветов. Это поможет вам поддержать стилистику объекта;

. У пластика много цветов. Это поможет вам поддержать стилистику объекта; Долговечность . Поликарбонат Премиум класса, прослужит вам до 25 лет;

. Поликарбонат Премиум класса, прослужит вам до 25 лет; Лёгкость обработки . Без труда и специальных инструментов, легко пилится и сверлится;

. Без труда и специальных инструментов, легко пилится и сверлится; Хорошая теплоизоляция. Помогает сохранить тепло в помещении (теплице).

На данный момент поликарбонат не имеет конкурентов по механическим свойствам среди других полимерных материалов.

Где и для чего применяется?

Вернемся к сферам применения ПК, та или иная его разновидность используется в:

Транспортная промышленность. Как уже говорилось, пластиковое покрытие устойчиво к хим.среде, не разбивается от падений и повреждений. Благодаря этому используется для: дорожных знаков (указателей), остановок, защитных щитков, а также линз в светофоре.

Строительство. Основная отрасль потребления. Прочность и прозрачность позволяет использовать как один из видов кровельного материала или создание панорамного окна в беседке (веранде).

Спорт. Мало кто знает, но визор (забрало) на шлеме мотоциклистов и спортсменов изготавливается из особо прочного оргстекла (монолитного поликарбоната). Так же не забываем про хоккейные прозрачные бортики для защиты трибун.

Аграрное/сельское хозяйство. Возведение парников и теплиц, позволяет уменьшить теплопотери и сгорание урожая.

Посуда. Благодаря низкой теплопроводности из ПК делают небьющуюся посуду (для походов), которую можно использовать в микроволновых печах.

Электроника/технологии. Не проводит ток поэтому из него делают множество разных электроприборов, мониторов, жестких дисков, корпусов для техники (телефоны, компьютеры, ноутбуки и так далее).

Медицина. Различные колбы, ёмкости для медикаментов, те же корпуса для мед.оборудования, протезированные конечности, зубы и даже суставы (опорно-двигательный аппарат).

Какой и где поликарбонат купить?

Вы уже узнали, что много, где используется сырье, из которого состоит поликарбонат. Но, давайте не забывать его основное назначение и формат выпуска, а именно строительство и поликарбонатные листы (пластины). Подобрать данный материал с лучшим соотношением цены и качества можно в каталоге https://ричстоун.рф/sevastopol/policarbonat-v-sevastopole. Прайс-лист всегда с актуальной информацией как по наличию, так и по стоимости товара.