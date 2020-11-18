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Полезная статья о поликарбонате
иллюстрация: falconsoft (pixabay.com)

Полезная статья о поликарбонате

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 13:50 18.11.2020

Поликарбонат (ПК) — весьма популярный строительный материал.  Слабо горючий синтетический полимер, по функционалу схож со стеклом, но прочнее его чуть ли не в 200 раз.

Для изготовления ПК применяют поликарбонатные гранулы.

Прозрачный полимер делится на три вида: сотовый (ячеистый), литой (монолитный) и профилированный. Каждый обладает разными техническими характеристиками и применяется в таких сферах как: дизайн, ремонт, автомобилестроение, реклама, медицина, дачное строительство и производство защитной экипировки. А всё благодаря большому списку преимуществ:

  • Хорошая ударопрочность. Способен выдержать удары, а также сильные осадки в виде снега;

  • Малый удельный вес. Позволяет возводить легкие опорные конструкции;

  • Гибкость. При любой температуре отлично поддаётся сгибанию, что позволяет придать любую желаемую форму;
  • Влагостойкость. Не впитывает испарения и воду;
  • Не поддаётся коррозии. Исходя из предыдущего пункта, на ПК нет благоприятных условий для размножения грибка и образования коррозии;
  • Рассеивание вредных ультрафиолетовых лучей. На растениях не остается ожогов от солнца. Предметы под навесом из поликарбоната не выгорают;
  • Экологичность. Не выделяет токсинов и токсичных испарений;
  • При деформации не образует острых сколов. В случае непредвиденной ситуации меньшая вероятность порезов или других травмоопасных случаев;
  • Тепло — звукоизоляция. Хорошо поглощает шум и на 20% лучше изоляция чем у стекла;
  • Стойкость к неконцентрированным хим. веществам. За счет этого, часто используется на промышленных предприятиях и медицине;
  • Пожаростойкость. Без открытого пламени, горение прекращается;
  • Большой выбор в цветовой палитре. У пластика много цветов. Это поможет вам поддержать стилистику объекта;
  • Долговечность. Поликарбонат Премиум класса, прослужит вам до 25 лет;
  • Лёгкость обработки. Без труда и специальных инструментов, легко пилится и сверлится;
  • Хорошая теплоизоляция. Помогает сохранить тепло в помещении (теплице).

На данный момент поликарбонат не имеет конкурентов по механическим свойствам среди других полимерных материалов.

Где и для чего применяется?

Вернемся к сферам применения ПК, та или иная его разновидность используется в:

  • Транспортная промышленность. Как уже говорилось, пластиковое покрытие устойчиво к хим.среде, не разбивается от падений и повреждений. Благодаря этому используется для: дорожных знаков (указателей), остановок, защитных щитков, а также линз в светофоре.

  • Строительство. Основная отрасль потребления. Прочность и прозрачность позволяет использовать как один из видов кровельного материала или создание панорамного окна в беседке (веранде).
  • Спорт. Мало кто знает, но визор (забрало) на шлеме мотоциклистов и спортсменов изготавливается из особо прочного оргстекла (монолитного поликарбоната). Так же не забываем про хоккейные прозрачные бортики для защиты трибун.
  • Аграрное/сельское хозяйство. Возведение парников и теплиц, позволяет уменьшить теплопотери и сгорание урожая.
  • Посуда. Благодаря низкой теплопроводности из ПК делают небьющуюся посуду (для походов), которую можно использовать в микроволновых печах.
  • Электроника/технологии. Не проводит ток поэтому из него делают множество разных электроприборов, мониторов, жестких дисков, корпусов для техники (телефоны, компьютеры, ноутбуки и так далее).
  • Медицина. Различные колбы, ёмкости для медикаментов, те же корпуса для мед.оборудования, протезированные конечности, зубы и даже суставы (опорно-двигательный аппарат).

Какой и где поликарбонат купить?

Вы уже узнали, что много, где используется сырье, из которого состоит поликарбонат. Но, давайте не забывать его основное назначение и формат выпуска, а именно строительство и поликарбонатные листы (пластины).  Подобрать данный материал с лучшим соотношением цены и качества можно в каталоге https://ричстоун.рф/sevastopol/policarbonat-v-sevastopole. Прайс-лист всегда с актуальной информацией как по наличию, так и по стоимости товара.

Полезная статья о поликарбонате

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