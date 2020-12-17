Полиция Москвы проводит проверку из-за угроз Наталье Поклонской

Сотрудники полиции Москвы начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка, — сказал собеседник агентства.

По данным источника, жкс-прокурор Крыма Наталья Поклонская полагает, что к ее преследованию имеют отношение члены украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ решением Верховного Суда), против деятельности которой она неоднократно высказывалась.

Также есть смысл обратить внимание на страницы Поклонской в соцсетях. Точнее, на комментарии к записям и фото депутата. Они, действительно, изобилуют угрозами и проукраинскими, националистическими лозунгами.