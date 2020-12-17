Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Полиция Москвы проводит проверку из-за угроз Наталье Поклонской

crimeapress_news

Полиция Москвы проводит проверку из-за угроз Наталье Поклонской
Фото: страница в Facebook Н.Поклонской

Полиция Москвы проводит проверку из-за угроз Наталье Поклонской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:48 17.12.2020

Сотрудники полиции Москвы начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка, — сказал собеседник агентства.

По данным источника, жкс-прокурор Крыма Наталья Поклонская полагает, что к ее преследованию имеют отношение члены украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ решением Верховного Суда), против деятельности которой она неоднократно высказывалась.

Также есть смысл обратить внимание на страницы Поклонской в соцсетях. Точнее, на комментарии к записям и фото депутата. Они, действительно, изобилуют угрозами и проукраинскими, националистическими лозунгами.

Полиция Москвы проводит проверку из-за угроз Наталье Поклонской

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.