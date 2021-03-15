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Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Красногвардейском районе
Фото: dtpcrimea / Instagram

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Красногвардейском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:24 15.03.2021

Мы уже рассказывали о ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибла молодая женщина. Полиция все еще проводит проверку всех обстоятельств этой трагедии и просит откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП.

12 марта, приблизительно в 12:40 57-летняя водитель автомобиля «KIA SOUL», двигаясь на перекрестке в районе села Полтавка при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущества в движении автомобилю «CHEVROLET LANOS» под управлением водителя 1987 г.р., которая двигалась по автотрассе со стороны г. Джанкой в направлении г. Симферополь. В результате столкновения автомобиль «CHEVROLET LANOS» допустил неконтролируемый занос с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля «CHEVROLET LANOS»  скончалась на месте.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения в районе дорожной аварии. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в МВД по РК.

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Красногвардейском районе

Фото: dtpcrimea / Instagram

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Красногвардейскому району: 102 либо (36556) 55-780.

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Красногвардейском районе

Фото: dtpcrimea / Instagram

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Красногвардейском районе

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