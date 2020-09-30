Полиция Севастополя предупреждает: активно действуют дистанционные мошенники

В Севастополе продолжают регистрироваться случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся владельцы банковских карт. За последнее время только в Отдел МВД России по Ленинскому району обратилось 16 пострадавших от действий дистанционных мошенников.

Чаще всего злоумышленники совершают преступления по однотипной схеме: потерпевшим поступает звонок от неизвестных, которые представляются работниками банка или сотрудниками службы безопасности финансовых учреждений. При этом незнакомцы свободно владеют банковской терминологией и даже могут располагать некоторыми сведениями о гражданах. Также мошенники могут звонить как с незнакомого номера, так и под видом телефона, обслуживающего банка. Далее, преступники утверждают о совершаемом хищении с банковской карты или несанкционированных действиях с денежными средствами, находящимися на счету, для «предотвращения» которых требуют срочно сообщить им конфиденциальные данные банковской карты либо перевести деньги «на резервный счет». В результате, получив нужные сведения, мошенники беспрепятственно завладевают деньгами, либо сами пострадавшие, став жертвами обмана, переводят деньги на указанный злоумышленниками счет, — озвучивают алгоритм действий аферистов в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В одном из недавних случаев вечером пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа завладел 280 тысячами рублей. Потерпевшая знала о данной мошеннической схеме, однако, застигнутая врасплох внезапным звонком, беспрекословно выполнила указания злоумышленника и сообщила ему конфиденциальные данные своей банковской карты.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление преступников, а также осуществляется разъяснительная работа среди населения для профилактики данного вида хищений.

Во избежание преступных посягательств еще раз напоминаем севастопольцам и гостям города о необходимости придерживаться мер предосторожности. Проинформируйте об этом родных и близких, особенно лиц преклонного возраста. При поступлении подозрительных звонков сохраняйте спокойствие и бдительность. Помните, что настоящие банковские работники располагают о клиентах всей необходимой информацией и не задают таких вопросов по телефону. Поэтому следует немедленно прервать разговор с незнакомцем, кем бы он не представлялся, и связаться с обслуживающим вас банком, чтобы убедиться, что с вашими средствами, находящимися на счету, все в порядке. Ни в коем случае и никому не сообщайте пароль и иные данные банковской карточки и не переводите денежные средства на счета, указанные мошенниками, — подчёркивают правоохранители.

Если же вы стали жертвой преступления, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайший районный отдел МВД России или по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова